SÁNCHEZ DESTRUYE DEFINITIVAMENTE AL PSOE (y a España de paso) (25) -Esto es un no parar. AHORA ERC HA SUSPENDIDO LAS NEGOCIACION PARA INVESTIR A CUMFRAUDE.¿Nuevas elecciones generales? Pero para eso Sánchez tendría que ir a su enésima investidura condenada al fracaso. Y si algo sabe este mangante es de salvar su c… No lo hará. CONCLUSIÓN: BLOQUEO INDEFINIDO PARA ESPAÑA MIENTRAS SIGUE EN SU AGONÍA

EL DIESTRO .- Esto es un no parar. AHORA ERC HA SUSPENDIDO LAS NEGOCIACION PARA INVESTIR A CUMFRAUDE. A pesar de que en las últimas horas había corrido el rumor de que Pedro Sánchez podría ser investido como presidente del gobierno el próximo día 30 de diciembre, las cosas parecen no estar tan claras. Y es que, a pesar de que el PSOE saque pecho, sus resultados electorales, a pesar de haber ganado las elecciones, son rematadamente malos.

Con esos resultados poco se puede hacer si, como se ha visto, rechaza por completo a unos partidos políticos y se “encama” con partidos separatistas, comunistas y proetarras. A pesar de que el PSOE esté dispuesto a abrirse de piernas por completo ante cualquier petición que se les pueda hacer con tal de conseguir la investidura todavía quedaría una pregunta: ¿hasta cuando?

Porque hasta en el PSOE son conscientes que esos partidos no regalan sus votos a cambio de nada. Son conscientes que, a pesar de que les permitan sacar adelante la investidura, les van a dar un gobierno que no va a ser más que un regalo envenenado. Y aquí llega la gran pregunta: ¿Es mejor ir a unas elecciones diciendo no a las locas peticiones de estos partidos traidores a España o ir a unas elecciones a los pocos meses de ser investido presidente del gobierno?

Y la otra pregunta es: de ir a unas nuevas elecciones generales, ¿cambiaría algo en los resultados? Y todo por no cambiar un sistema electoral que es un absoluto desastre. Tal y como están las cosas debería haber un sistema electoral con segundas vueltas en el que las cosas se decidieran entre dos partidos.

Pero en España, con una clase política tan corrupta y tan inútil eso no va a pasar nunca. Y no va a pasar nunca porque con un sistema electoral de ese tipo los partidos golpistas, proetarras y comunistas no pintarían absolutamente nada, serían la representación de los votantes que tienen.

Mientras tanto, o el PP se pone a tiro o nuevas elecciones. Veremos a ver si nos equivocábamos en nuestras predicciones de hace unas semanas o acertamos.

[N.A.: Lo de las nuevas elecciones tampoco está tan claro. Porque se necesita que el elemento Sánchez se presente a una investidura que sabe fallida de antemano para desbloquear el proceso y que empiece a contar el reloj que dé pie a los terceros comicios generales. Y no lo hará con casi total seguridad. ¿Por qué? Porque las terceras elecciones suponen el final definitivo del Falconetti. Tras tantos fracasos acumulados desde que España tuvo la desgracia de que se posicionase en la primera línea política, Sánchez no puede permitirse convocar nuevos comicios. Sería un suicidio. Todos, incluidos los socialistas, clamarían por su cabeza y por que diese paso a un nuevo candidato del PSOE con el que se pudiese desbloquear la situación. España y los españoles estamos condenados.]