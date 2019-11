No faltó ni Olaf, el personaje de «Frozen», una película que dará nombre a una de las principales calles de Vigo durante el periodo navideño. Una ciudad abarrotada vivió en la tarde-noche de este sábado el encendido de sus luces de Navidad, que su alcalde, Abel Caballero, tardó poco en denominar como «las mejores del mundo», «the best of the world», por si a […]

(abc)