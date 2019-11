Joaquín Leguina: “Sánchez ha metido a España en un lío y no quiere pagar el coste: irse” / Leguina: «El PSOE no existe, lo tiene en propiedad Pedro Sánchez» | Pacto PSOE-Podemos

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) analiza para OKDIARIO las consecuencias del acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid concluye que Sánchez ha destruido al PSOE y le pide que dimita.

P. ¿Qué valoración hace del acuerdo de Gobierno?

R. Pues es el acuerdo del ‘Gobierno Frankenstein’, que diría Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Para este viaje nos llevan ustedes a unas elecciones? ¿Qué han conseguido estas elecciones? Destruir a una parte del centro político, una subida importante de Vox y ellos han perdido, entre los dos, bastante más de 1 millón de votos. Cuando uno pierde tantos votos, lo normal es irse. Pero como no lo van a hacer, porque además nadie se lo van a exigir…Han destruido a sus partidos, a sus organizaciones y no sé a donde van a parar.

P. ¿Cree que Sánchez siempre ha querido este acuerdo?

R. Yo creo que no. Lo que dijo hace un par de meses era bastante claro, no sé si con pretensiones de engañar al personal, o porque lo pensaba. Pero lo peor no es este Gobierno, lo peor es lo que lo acompaña. Porque ellos tampoco suman.

P. Necesitan a ERC, a Bildu…

R. Necesitan el apoyo o la abstención de otros partidos. Mire usted, se ha metido en un lío y nos ha metido a todos los españoles y no quiere pagar el precio de ese lío, que es irse, dejar que el PSOE recupere el pensamiento normal de cualquier socialdemocracia europea e ir a un frente constitucional para acabar con el asunto de Cataluña, que es lo más grave que nos está pasando.

P. ¿Qué consecuencias puede tener este acuerdo en el tema catalán? ERC ya habla de un “relator”.

R. No lo sé. Creo que, si quiere sacar el Gobierno adelante, no tiene más remedio que tener los votos, por lo menos, de ERC, o bien absteniéndose o votando a favor. Y ERC va a exigirles poco menos que la independencia, o el derecho a decidir, como dicen ellos. Que, por cierto, Iglesias apoya. Se mete a un partido con más de 100 años que se llama Partido Socialista Obrero Español en un lío que no se ha metido nunca.

P. ¿Ve a Sánchez aceptando un referéndum?

R. Sinceramente, no lo veo. Porque ya sería un suicidio en plaza pública.

P. ¿Cree que es un Gobierno de larga duración?

R. Si saca los Presupuestos, sí. Ahora estamos con los Presupuestos de Montoro, que no es precisamente el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido, y es necesario tener unos distintos y abordar problemas de verdad. Pensiones, empleo… Y eso no se arregla cambiando una ley, se arregla cambiando el sistema industrial español.

P. Se avisa de una crisis económica.

R. Yo no quiero ser tan pesimista. Hay una parada producto de muchas cosas, entre ellas, el Gobierno de EEUU y su batalla con China. Pero, a pesar de ello, Europa todavía va creciendo, y España por encima de la media. Pero la industria española es de una gran debilidad y de ahí viene toda la inestabilidad en el empleo, los salarios bajos… A la hora de hacer unas políticas positivas no creo que las ideas de Podemos, que son más viejas que la tos, vayan a acertar en la solución que necesita este país en empleo y salarios.

P. Sánchez decía que no dormiría tranquilo con Iglesias en el Consejo de Ministros.

R. Y decía más. Decía que el 95 por ciento de los españoles tampoco. Pues yo me tomaré un Lexatin. Pero de verdad… ¿Después de haber dicho esto, te das la vuelta? Un poco de dignidad. Vete, no formes Gobierno con este señor, y todos contentos. Pero el objetivo de Pedro Sánchez se llama Pedro Sánchez. Nos ha caído el gordo.

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941), ex presidente de la Comunidad de Madrid, reflexiona en esta entrevista con OKDIARIO sobre las consecuencias del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tanto para España como para el propio PSOE. P. ¿Cuánto le va a costar al PSOE recomponerse? R. El PSOE en este momento no existe. Lo tiene en propiedad Pedro Sánchez. Es el juego de las primarias. Al que las inventó debería haberle dado una diarrea. Las primarias nos han traído unos partidos, y no sólo el PSOE, absolutamente caudillistas. Los partidos en este momento se saltan a la torera el mandato constitucional de funcionar democráticamente, que exige discusiones libres. Y eso se lo han cargado los líderes. No existe discusión alguna. Por ejemplo, para aprobar esta coalición, antes tenía que pasar por el Comité Federal, ahora va directamente a plebiscito. Y los plebiscitos son de todo menos democráticos.

P. ¿Cree que Europa dará el visto bueno?

R. Europa no tiene que dar visto bueno al Gobierno, sino a los Presupuestos. Todavía tenemos esa autonomía

P. ¿Qué escenario político ve para los próximos años?

R. Creo que el que más contento debería estar, aunque no lo va a decir, es el PP. Porque, de otra manera, tendría que haber entrado en el juego de los partidos constitucionalistas.

P. ¿Cree que el PP debería haberse abstenido?

R. No, el que tiene que tomar la iniciativa es Sánchez, que es quien más votos ha sacado. Y no ha querido saber nada de esto. Creo que los dirigentes del PP, aún sintiéndolo mucho, están contentos porque les dejan un espacio, van a dirigir la oposición y supongo que lo que pretenden es recuperar muchos votos que se han ido a Vox y hacer un conjunto con lo que queda de Ciudadanos. Creo que ésa es la voluntad de Casado y, se lo digo por lo bajini, ojalá que lo consiga. Porque un centroderecha bien articulado es necesario en este país, igual que un centroizquierda bien articulado.

P. ¿Qué piensa Joaquín Leguina cuando ve a este PSOE?

R. Pues ¿qué voy a pensar?. Qué ha tirado por la borda una tradición… Y no estoy hablando de Pablo Iglesias, el fundador, sino de la tradición que se formó antes de la democracia, con liderazgos muy potentes del grupo andaluz, vasco, de Felipe González, Nicolás Redondo, Alfonso Guerra…Creo que todos ellos lo hicieron bastante bien y recompusieron un partido que había quedado destrozado por la Guerra Civil.

https://okdiario.com/espana/joaquin-leguina-sanchez-metido-espana-lio-no-quiere-pagar-coste-irse-4811284