Carta abierta a Albert Rivera – Publicada en un comentario de ABC

Carta a Albert Rivera ((parte 1)):

Estimado Albert:

Tengo xx años, varón y patriota. Yo hice la “mili” en el Ejército del Aire y a mucha honra.

En los principios de la democracia, con la edad de cristo más o menos, voté al PSOE de Felipe González, que, como sabrás, forzó a su partido en el XXXVIII congreso a abandonar el marxismo. Aunque luego sus í.. sucesores ZP y PS, la volvieron a practicar, siguiendo reprobado. El PSOE con el tiempo se ha convertido en un partido PSFE o PSHE (de ¿Feminista? ¡Hembrista!) que paradójicamente por ir contra el catolicismo, se ponen al lado de los musulmanes.

Es el partido “Trash” donde entra todo quisque: LGTBI, donde no hacen ascos a gente rara, t’os p’adentro.

Dejé de votarles después de los 90, cuando salieron a la luz los asuntos de corrupción de Malesa, Filesa, Time Sport, etc., los repartos a placer de los Fondos Reservados, la chapuza de la caza de etarras, las comisiones de las obras públicas, sobre todo las autovías, pero en casi todo lo que tocaban, y las grandísimas mangancias del partido y de infinidad de dirigentes del mismo que pusieron el cazo y usaron información privilegiada con la Expo de Sevilla, y los JJOO de Barcelona, entre otros, el permitir las mangancias de Pujol en Cataluña y la cesión de competencias a cambio de votos (aquí el PP también la pifió para poder sacar a los socialistas del poder) y el no presentarse como tal en Cataluña y depender del PSC, con los mismos defectos del PSOE pero sin hacerle ascos al independentismo y con líder m perdón, gay.

También empecé a darme cuenta del grandísimo engaño y daño que iban a causar las Autonomías, la falta de patriotismo del PSOE, como así ha sido, siempre republicano (que yo no le hago ascos a ello, pero creo que tenemos buen Jefe de Estado con el rey Felipe VI) y la república no es patrimonio de la izquierda. La cuestión es que quieren fraccionar España, para evitar que les ocurra lo que al Frente Popular antiguo, y alberga la izquierda un rencor crónico por la derrota en la Guerra Civil, tomando represalias a posteriori, como quitando estatuas de Franco y poniendo la de líderes de la izquierda, o sacando una Ley de Memoria Histórica fascsospechosa, o inhumando a Franco muerto de forma cobarde, y otros.

La izquierda es envidiosa hacia el que progresa con su trabajo o su negocio y es anti emprendedores, a los que asfixia. Solo les vale: Controlar.

Ahora eso sí, ellos buscan el voto obrero y paria, pero ellos tratan de vivir como el mayor conservador posible. No miran el hacer por su país, sino por perdurar con un injusto sueldo público y un injusto retiro de oro.

Así que por todo lo anterior, pasé mi voto al incipiente PP de Aznar, donde el patriotismo NO tenía lugar a dudas. El problema es que no quisieron dejar de practicar lo que había iniciado y establecido el PSOE y siguieron aprovechando para poner el cazo.

Creo que Aznar se pasó de demócrata al no continuar al frente del PP hasta que las urnas le echaran y no me gustó demasiado Rajoy (demasiado miedoso con los independentistas), pero preferible al ín..o ZP.

En pasadas elecciones, me estuve cuestionando si pasar mi voto a Ciudadanos, pero al finalno lo hice ¿Por qué?

Creo que C’s,con origen y nombre en catalán, daba un cierto rechazo, pero no fue esto lo fundamental, sino el no haber afianzado el poder en Cataluña, donde tuviste la ocasión de oro, y creo que deberías de haber luchado allí para conseguir una mayoría y gobernar, y si lo hubieras hecho o te hubieras bregado en política y en la defensa de la Constitución, podrías haber dado el salto a la política nacional con más experiencia y años y seguramente te hubiera ido mejor.

Pero la mayor equivocación por tu parte, creo que ha sido el tratar de quitarle cacho de la tarta al PP, cuando crees en muchos aspectos lo que defiende este partido. Creo que deberías haber tratado de desplazar del centro (donde nunca han estado) a los socialistas y haber tratado de reducir su trozo de pastel, incluso el hacerlos desaparecer y haber ocupado el centro izquierda, patriótico, y social-dmócrata-liberal, y obligar al resto del PSOE a estar al lado de los comunistas, con los que se entiendentan bien.

Ciudadanos en el centro o centro-izquierda, podría pactar perfectamente, gobernar con el PP, y hubierais tenido una amplitud enorme para desplazar a los extremos. No olvidemos que, aunque a VOX le tilden de ultraderecha, no es una ultraderecha al uso, como en otros países, es una derecha a secas. Quien sí es ultra a mi modo de ver es Podemos y paradójicamente nadie se refiere a ellos como la “ultra-izquierda” o “extrema-izquierda”, error de lenguaje que la derecha no sa beusar. Mira como PS le dice al PP que pacta con la ultra-derecha y el PP y vosotros no le recordáis que pacta con la ultra-izquierda…

Entre mi familia, hace tiempo vaticiné esto que te ha ocurrido por no saber apuntar a tu verdadero enemigo. Has querido disparar a izquierda y derecha y te ha reventado la escopeta.

Después de dimitir, te deseo felicidad al lado de tu novia de la “ceja”, que mi mujer dice te influye, en tu deriva a ese lado.

Tenías que haber luchado por reformar la Ley Electoral, para que no se dé la paradoja que partidos que solo se presentan en 1 a 5 o 6 circunscripciones, tengan acceso al Congreso de los Diputados o al Senado.

Ya ves cómo los de Esquerra Republicana independentista, con 800 y pico mil votos ha conseguido 13 dipuatados y vosotros, con más del doble, en toda España, solo 10 diputados. O esa reforma o una segunda vuelta, pero esto no puede seguir así. Te pido se lo trasmitas a lo que quede de tu partido.

Un cordial saludo

Aut