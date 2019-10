Mr. Santos en YouTube: COMIENZA EL EFECTO DOMINÓ: GIGANTES A LA QUIEBRA o DESPIDOS MASIVOS (forever 21 quiebra), FED EEUU

Quiebra Forever 21 y cerrará más de 300 tiendas mundialmente.

Quiebra Thomas Cook y tiembla la industria turística.

Deutsche Bank echa a 20,000 empleados.

Las grandes compañías comienzan a prepararse para la recesión que comenzará en 2020.

Despidos masivos… Quién será el siguiente?

La cadena de ropa Forever 21 se declara en quiebra La compañía de moda, fundada en Los Ángeles en 1984, cerrará 350 tiendas en todo el mundo

La compañía estadounidense de ropa Forever 21, una de las últimas cadenas minoristas que ha sufrido la explosión del comercio ‘on-line’, ha anunciado este domingo su quiebra.

“Es un paso deliberado y decisivo para volver a encaminarnos en el futuro”, ha informado este lunes la empresa en un comunicado.

Desde principios del 2017, más de 20 minoristas de EEUU, incluidos Sears Holdings Corp y Toys ‘R’ Us, se han declarado en bancarrota por el incremento delas comprar por internet.

La Ley de Bancarrota de EEUU permitirá que Forever 21 continúe operando sin ser responsable ante sus acreedores. Así, Forever 21 tendrá el control de sus activos durante la fase de reestructuración.

Según una portavoz citada por el ‘Wall Street Journal’, el grupo cerrará hasta 350 tiendas en todo el mundo, incluidas 178 en los Estados Unidos, su principal mercado.

Fundada en Los Ángeles en 1984 por la pareja surcoreana Do Won y Jin Sook Chang, la marca Forever 21 cuenta actualmente con más de 800 tiendas en 57 países.

Forever 21 Surfeó la ola de la “moda rápida” (renovación rápida de colecciones), ubicándose en los centros comerciales de los Estados Unidos y ofreciendo a los clientes jóvenes imitaciones de grandes marcas a precios muy bajos.

La cadena ha tratado de expandir su negocio a la ropa y calzado para hombres después de la crisis del 2008. Pero según los analistas, no reaccionó rápidamente ante el aumento de las ventas en línea, así como a una clientela preocupada por el impacto ambiental de sus productos y las condiciones de trabajo en sus fábricas. Ya a principios de septiembre, el canal anunció el cierre a fines de octubre de sus 14 tiendas en Japón.

La quiebra de Thomas Cook provocará el cierre inmediato de 500 hoteles

La quiebra de Thomas Cook ha asestado un golpe muy importante al sector hotelero.

Las primeras estimaciones oficiales cifran en 200 millones el importe de la deuda pendiente de cobro acumulada desde la suspensión de pagos. “Será mucho más. Solo la suma de ocho cadenas roza los 100 millones. Creo que superará con creces esa cifra”, recalca Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que representa a 15.000 establecimientos.

En una entrevista con Cinco Días, Molas recalca que el verdadero problema vendrá a partir del 6 de octubre, último día de la repatriación de los turistas atrapados por el cierre de Thomas Cook y último día en el que los seguros cubrirán los gastos a los viajeros desplazados por el turoperador británico.

“Hay 500 hoteles que van a cerrar de forma inmediata por la quiebra de Thomas Cook y la situación puede empeorar si el Ejecutivo no toma medidas de forma inmediata”, alerta.

Uber despide a 435 trabajadores por sus malos resultados

La Fed engorda su balance por primera vez desde 2014 para sofocar las tensiones en el mercado monetario

La marca ‘low cost’ Forever 21 se declara en bancarrota: los jóvenes ya no quieren moda rápida La enseña estadounidense no es la única que se resiente ante el cambio de mentalidad: las nuevas generaciones ya no quieren moda de usar y tirar. Durante años, la ropa de Forever 21 ha sido el uniforme habitual de las asistentes a cualquier festival de música. La marca de moda rápida y asequible para todos los públicos –con vestidos por 20 euros o crop tops por 5– ha competido con la sueca H&M o la española Inditex en la misma franja de mercado con un aire boho marcado por ese espíritu estadounidense que tan bien casa con las stories al estilo Coachella. Hoy, según informa The Wall Street Journal, Forever 21 se ha declarado en bancarrota y la razón puede servir de aviso a la industria de la moda low cost: los jóvenes ya no están interesados en un modelo de consumo tan poco sostenible.

La Reserva Federal (Fed) de Nueva York ha llevado a cabo este lunes la última operación especial de financiación a corto plazo de septiembre. Ha inyectado 63.500 millones de dólares, la misma cantidad que le han pedido y que ha sido inferior al límite de 100.000 millones que la entidad estaba dispuesta a bombear. Con esta inyección, el montante total suministrado por la Fed en las dos últimas semanas para contener las restricciones surgidas en el mercado de repos, clave para que los bancos consigan la financiación que necesitan a muy corto plazo para poder operar, asciende a 769.200 millones de dólares.

Fed de Nueva York. Crisis EEUU.