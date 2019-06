CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE '20MINUTOS' Todos los artículos de Carmelo Encinas en 20minutos.es.No creo que lo pregunte el CIS porque el resultado de la encuesta estaría cantado. ¿Quiere usted que se repitan las elecciones? No hay que ser un sociólogo avezado para advertir que la inmensa mayoría respondería con un 'no' rotundo. […]

DAVID MORENO. PERIODISTA Dando la nota, el blog de DaveM en 20minutos.es.Vale, ok. Te puede gustar mucho un artista, pero... ¿es necesario llevarlo al extremo? Desde pequeño he seguido mucho la música de Ricky Martin, Operación Triunfo (especialmente Chenoa), Gloria Estefan, Take That y, cómo no, la de las Spice Girls. Solo he coleccionado cosas de ellas: si […]

DAVID MORENO. PERIODISTA