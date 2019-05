¿Ha habido pucherazo electoral?

Ayer escribía este artículo El PSOE gana las elecciones pierde el constitucionalismo. Centrado más en lo “político” y en el mismo aportaba una serie de argumentos y capturas de pantalla, enlaces etc., y ya denunciaba “irregularidades” hoy de lo que se trata es argumentar, un posible “pucherazo electoral”y la posibilidad de llevarlo a cabo, una posibilidad real a pesar de que se quieran negar las evidencias, que las hay.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, son los datos de participación en la web de El País. El total de votos contabilizados en 2016, ascendió a 24.161.083. En 2019, el dato asciende a 26.361.256. Existe por tanto una diferencia de 2.200.173 votos que se han producido más en 2019. Que descontados los 1.150.296 que votan por primera vez y los 100.000 discapacitados aún quedaría 949.877 votos fantasma.

Pasemos ahora a como es posible alterar los algoritmos.

En el método que se están fijando muchos países es el Sainte-Lagüe, España incluida Indra incluido, con el que la repartición de los escaños se realiza a través del siguiente algoritmo: Rk=(i-0’5)Vtot/Vk,coni=1;2;3;… por supuesto si este algoritmo y subyacentes se modifica todo cambia.

A modo de ejemplo que además ilustra alguna de las paradojas y señala la posibilidad de que se incumplan algunos de los axiomas anteriores, supongamos que el número de votos obtenidos por tres partidos A, B y C son 99, 245 y 32, respectivamente. La Tabla 2 compara los resultados de asignar uno, dos, …, hasta diez escaños a estos partidos, utilizando las fórmulas electorales de los Restos Mayores y la ley de d’Hondt. En la última columna aparecen las cuotas correspondientes. Aparte de las diferentes asignaciones que los dos métodos producen, se señalan con uno y dos asteriscos, respectivamente, aquellas asignaciones que incumplen las propiedades de monotonía y de verificación de la cuota. Merece la pena dedicar un tiempo y leerse este PDF de 13 páginas en donde se explica los algoritmos que se emplean y como se pueden modificar, una vez alterado los algoritmos nos encontraríamos con esto.

Es curioso que en este proceso electoral ni la izquierda, ni secesionistas, hayan puesto en duda estas elecciones, cuando Alberto Garzon coordinador federal de Izquierda Unida, publico un tuit recordando que Indra, es la empresa investigada en relación a la financiación ilegal del PP, es la misma que se encuentra de llevar a cabo el recuento electoral en España. O que el propio ElDiario.es pusiera en duda a Indra, o los nacionalistas catalanes. Indra bajo sospecha.

INDRA, empresa envuelta en corruptelas del PP y participada por el estado en un 22% es la empresa encargada de hacer el recuento, volvió a recuperar el concurso del contrato tras una bajada del 40% en el precio del mismo…. no coment. ¿TODAS las encuestas se han equivocado ÚNICAMENTE con Unidos Podemos?Elecciones 26 J

Resulta además que en estas elecciones no ha participado Scytl envuelta en demasiados escándalos en demasiados países. Y todo ha quedado en manos de Indra, pero lo que no se dice es que utiliza los sistemas de ORACLE Pero y además en estas elecciones ha habido dos particiones, 1º el recuento de las mesas se enviá una “huella” del recuento a la JEC, 2º esta las recibe y las vuelca a su “software” enmascarado y si ese algoritmo ha sido “modificado” se altera el resultado,… vamos de cojón.

El INE detecta movimientos sospechosos en el censo electoral de más de 160 municipios.

La Junta Electoral investiga el posible “pucherazo” del voto nulo que aupó a la izquierda, La Justicia atiende la denuncia que ha presentado VOX.

(Mensaje me envía anoche una amiga apoderada)

La Junta Electoral de Zona cuenta ahora 1.341 votos menos en Sevilla tras una reclamación de VOX. El resultado es sorprendente, yno solamente porque se produzca un baile de votos de unas a otras formaciones políticas. Lo que más que inquieta es que este segundo recuento ha arrojado 1.341 votos menos que el primero. Es decir, según los primeros datos oficiales, en Sevilla habían votado 1.010.798 personas, incluyendo los votos de extranjeros; según este segundo escrutinio, hubo 1.009.457 votos. A Vox no le valen los 24 diputados logrados el 28-A y exige un recuento en toda España.

La Oficina del Censo Electoral ha trasladado a la Junta Electoral Central(JEC) 30 pueblos que está investigando por inflar artificialmente el número de votantes en los meses previos a los comicios del 26 de mayo.

Un total de 35 entidades locales de la provincia de León están bajo sospecha de haber podido sufrir un ‘inflado’ no justificado en su número de vecinos con derecho a voto de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 26 de mayo de 2019.

Ahora la web INE sede electrónica y !!!oh sorpresa!!! resulta que ayer día 1/05/2019 todavía no está disponible el recuento por mesas. Y se entiende si no están del todo claro los “recuentos”.

Lo habitual es que este habilitado a los dos días de los escrutinios electorales y puedas consultar absolutamente todo y lo que se ha votado en todas las mesas electorales de toda España. ¿por que no está aún disponible?. ¿Y porque las Tvs y grandes medios no hablan, ni escriben de ello?.

Demasiadas evidencias. Que no sería la primera vez. En si ya no se trata simplemente de que hayan podido ser alterados los algoritmos, si no de la burda manipulación de actas, alteración de votos, etc.

Y si no hemos tenido bastante con este más que probable “pucherazo” será Scytl, la empresa encargada de las próximas elecciones municipales y europeas.

Por el momento los medios de la izquierda, en papel, digital y TVs callan, ¿cuando dejarán de hacerlo? La justicia debería actuar ya sin más dilaciones.

