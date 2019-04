Las operaciones de manipulación van a aumentar su frecuencia y su grado de malversación antes del 28. La gente se cree que Sanchez ha llegado a Moncloa solo gracias a la extorsión nacionalista. Eso es la calderilla de la calderilla de la auténtica extorsión. General. Faltan banqueros, empresarios, y demás gente de tribuna y palco. Esta presión del CIS no se había visto nunca. Tampoco se había visto nunca una diferencia tan enorme entre la opinión pública que uno palpa en la calle con las encuestas. No me extrañaría que las empresas de encuestas formen parte de la extorsión. Existe, por primera vez en este país, riesgo real de un pucherazo. Si no lo hay, el PSOE no pasa de 80 diputados y VOX saca no menos de 50. (Y no voto VOX).