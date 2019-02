Superdomingo electoral a la vista. Preparen las papeletas porque va a haber que meter muchas en las urnas el 26 de mayo. El Gobierno okupa ha dado hoy el pistoletazo de salida a la campaña.

El gobierno no se sostiene ni un día más en el poder

Abandonado por sus repelentes socios, y eso que eran lo peorcito que ha dado la política de este país en los últimos años, que ya es decir. Pues ni esos adjuntan a Falconetti. Repudiado por más de la mitad de su propio partido de sociolistos, el último recurso que le quedaba a Falconetti era poner las urnas. Cuanto antes, antes de que la caída se convierta de tremenda en apoteósica.

Y en eso está Falconetti, tratando de determinar el momento para comunicarlo con tono solemne adecuado y entre lágrimas: “ESPAÑOLES, LA LEGISLATURA MACARRÓNICA E Indecente… HA MUERTO”

El Gobierno cambia el paso sin pudor y dice sin rubor (no hay rubor donde no hay vergüenza) que “no aceptará ningún chantaje”, refiriéndose a la pretensión de los secesionistas de negociar la autodeterminación de Cataluña a cambio de dar su sí a las cuentas públicas. “Ni podemos ni queremos”, ha sentenciado.

„Y un juego vil

que no hay que jugarlo a ciegas,

pues juegas cien veces, mil,

y de las mil, ves febril

que o te pasas o no llegas.

Y el no llegar da dolor,

pues indica que mal tasas

y eres del otro deudor.

Mas ¡ay de ti si te pasas!

¡Si te pasas es peor!“

Don Mendo

La ministra ha tirado además contra PP y Ciudadanos su intento de “manosear la Constitución” y de “vivir del conflicto”.

Adentro vídeos de los sociatas arrastrándose, rogando y suplicando a los indepes día sí y día también desde junio. Estilo la última escena de Lo que el viento se llevó. Y como en esa peli, los golpistas le han dicho a Sánchez y sus muchachas: “Iros a tomar… por donde amargan los pepinos”.

Los socialistas le han rogado cual buenos palafreneros a Torra hasta el último momento:

¡Qué precios, Mare de Deu!

No vi duncel más hermós

ni en Sitges, ni en Palamós,

ni en San Feliú… ni en Manlleu

Don Mendo

Toca ahora embestir contra todo lo que se mueva. A ver si se produce un milagro y los ESPAÑOLES sufrimos ataque de amnesia colectiva en mayo. Montero hasta ha arremetido contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El siguiente será Aznar, y luego Fraga, Azaña, y acabará en El Cid Campeador, que no respetaba a los sufridos inmigrantes moros de la época.

La menestra ha dibujado el Ejecutivo de Sánchez como EL GOBIERNO DE FALCONIEVES Y LAS 7 ENANITAS, un ejemplo de “honestidad”, “responsabilidad” y “transparencia” siempre dispuesto a la “solución dialogada y pacífica”, algo que, ha asegurado, “seguirá intentando”. “No hemos seguido la práctica de la avestruz, hemos intentado abordar el problema desde el diálogo y la política”. Adentro música de violines. ¿Cómo se puede ser tan falsa, además de cursilísima?

„Mendo:

“No es torpe, no, la invención;

mas un cazador de ley

no debe hacer tal acción

pues oyendo el esquilón

toman las aves por buey

a vuestro padre el barón.” Moncada:

“Es verdad, no había caído…

Vuestra advertencia es muy justa

y os agradezco el cumplido.

¡El barón, por buey tenido!…

No me gusta; no me gusta.“

EL MUNDO AL REVÉS SEGÚN LOS SOCIOLISTOS. AHORA LO INTENTAN CON EL EFECTO ‘LUZ DE GAS’ , NO TE J…

Acusando a PP y Cs de ser “desleales” con España. ¡JE! ¡Ellos, los que se han intentado acostar con la hez golpista y proetarra durante un año! Los sociolistos están más manoseados que el cajero automático de un banco.

La ministra ha insistido en que PP y Cs se han mostrado “desleales” con el Gobierno y con España. Y ha hecho ahí una defensa del Estado de las autonomías y de su diversidad.

Mentiras y más mentiras sobre sus desmanes. Para ella no ha habido ninguna cesión al independentismo sino respeto a lo que es el Estado de las autonomías. “No hay ninguna letra pequeña en los Presupuestos que beneficie más a Cataluña”, ha dicho, “nada que no pueda ser homologable a lo que se destina a Andalucía o Extremadura”. Buenooo. Y nosotros vamos y nos lo creemos. Espera sentada.

„Los cuatro hermanos Quiñones

a la lucha se aprestaron,

y al correr de sus bridones

como cuatro exhalaciones

hasta el castillo llegaron.

¡Ah del castillo! —dijeron—.

¡Bajad presto ese rastrillo!

Callaron y nada oyeron,

sordos sin duda se hicieron

los infantes del castillo.

¡Tended el puente, tendello!

Pues de no hacello, ¡pardiez!,

antes del primer destello

domaremos la altivez

de esa torre, habréis de vello…

Entonces los infanzones

contestaron: ¡Pobres locos!…

Para asaltar torreones,

cuatro Quiñones son pocos.

¡Hacen falta más Quiñones!“

Ha insistido sobre el disparate de sus ruinosos presupuestos, los cuales han intentado colarnos inventan ingresos al por mayor y en cambio disparan los gastos sin que se sepa cómo vamos a pagarlos. “Apuestan por recuperar derechos, por un crecimiento sólido y sostenible y por una justicia social que redestribuya la riqueza”. “Son una enmienda a la totalidad de la política presupuestaria que el PP ha tenido en todos estos años”, ha recalcado.

Magdalena… ¡esa escala en una almena…!

Pedro Muñoz Seca, La venganza de Don Mendo

EFECTIVAMENTE SON UNOS PRESUPUESTOS tan disparatados que lo único seguro es que España iría a la ruina total más rápido que Speedy Gonsales si se aplicaran. Tan aberrantes que nadie ha querido suscribirlos, ni siquiera los amiguiños el alma de la ministra de Economía en la Unión Europea. Son unos presupuestos de los que se avergonzaría un niño de 5 años por mal hechos, electoralistas, y tendenciosos.

“¿Viven los secesionistas mejor en la confrontación?”

Igual que vosotros, querida. La menestra ha intentado defender su proyecto de cuentas públicas aun a sabiendas de que su esfuerzo apunta a baldío. “Todo indica que el independentismo votará contra unos Presupuestos que son buenos para Cataluña”, y se ha preguntado “¿no será que viven mejor en la confrontación?”.

También ha arremetido contra PP, Cs y Vox y hasta uno de UPyD que pasaba por allí ‘despistao’, y ha lamentado que el debate presupuestario coincida con el juicio del procés, aunque a continuación ha rechazado cualquier tipo de injerencia en la labor de los jueces y en su calendario

Es lo que tiene, tratar de defender lo que no se sostiene hace que en un minuto digas una burrada y su contraria

La menestra de Hacienda ha asegurado que el Gobierno ofreció a todos los grupos de la Cámara una negociación para sacar adelante el proyecto de Presupuestos. Y en ese sentido ha agradecido el trabajo de Unidos Podemos. (Por cierto que los podemitas tienen el rostro cada vez más lívido, de ver cómo se les echan encima unas elecciones en las que tocarán fondo y caerán en barrena muy, muy abajo.)

LOS SOCIOLISTOS, APLICANDO AL PRÓJIMO SUS PROPIAS TARAS

Chusina Montero ha afirmado también que “a PP y a Cs no les ha interesado lo más mínimo porque sólo ven a los ciudadanos como votantes”, ni tampoco a los independentistas que “pedían lo imposible a cambio”. “Se equivocaron de medio a medio”, ha AFIRMADO. No se equivocaron, nena, es que nadie os quiere, asúmelo, sois la piltrafa del Congreso.

A estas horas ya os habéis ofrecido cuál p*** por rastrojo a todo dios y ni aún así…

Don Mendo a Magdalena

Y me anulo y me atribulo

y mi horror no disimulo,

pues aunque el nombre te asombre,

quien obra así tiene un nombre,

y ese nombre es el de …chulo.

(Jornada I)

“No se cederá a ningún chantaje”

“Este Gobierno no va a acceder a ningún chantaje, no permitirá el derecho de autodeterminación. Ni podemos ni queremos porque eso sería nocivo para toda España y para Cataluña”, ha remachado.

Don Juan (noble praviano)

Tiene razón.

Para lavar el baldón,

la mancha que nos agravia,

Conde Nuño, henos de Pravia.

(Jornada II)

Montero sólo ha entrado en las cifras que recogen las cuentas en la segunda parte de su discurso. Ahí ha insistido en que el “objetivo” del Gobierno es que “el crecimiento no se base sólo en el aprovechamiento de los vientos de cola”, como en su opinión hacía el Ejecutivo del PP que, además, olvidaba “la dignidad de los trabajadores” al propiciar un empleo que no era de calidad.

La titular de HACIENDA, Chusa para los amigos, ha aprovechado también para elogiar la “agenda del Cambio presentada el pasado viernes en el Consejo de Ministros por la ministra de Economía, otra campeona, esta de las mamandurrias comunitarias, la increíble economista menguante Nadia Calviño.

Montero hasta se atreve con una falsedad tal como que según ella es evidente que los Presupuestos y esta Agenda permitirían “cerrar todas las heridas” que se ocasionaron durante la crisis. “Las cuentas tienen la vocación inequívoca de activar el ascensor social” (hacia abajo, quiere decir, todos iguales en la pobreza, ele, muy sociata).

„La pobreza iguala las diferencias sociales.“

Pedro Muñoz Seca

RESUMIENDO: ESTÁN ACABADOS. VAMOS A LAS URNAS Y hagamos borrón y cuenta nueva de un PERÍODO BOCHORNOSO PLAGADO DE TRAICIONES Y Felonías SIN IGUAL.

Los historiadores le pondrán andando el tiempo un nombre apropiado a este último año. Proponemos

PARÉNTESIS CUM FRAUDE

———-

„Frente al pelotón de fusilamiento: “Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades“

Don Pedro Muñoz Seca

ORIGEN: https://www.elmundo.es/espana/2019/02/12/5c62b30a21efa06a0b8b4646.html