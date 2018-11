Iglesias sentencia al Gobierno de Sánchez y hará primarias antes de Navidad para aspirar a La Moncloa – El Mundo

La señal se queda colgada. Se bloquea. Avanza y se para. Una y otra vez. Dificultades con el sonido. Los problemas técnicos que han complicado la intervención de Pablo Iglesias en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos son el reflejo del estado de su acuerdo de Presupuestos con el Gobierno: bloqueado. Sin avanzar. En Podemos asumen esta “situación de bloqueo” y Pablo Iglesias, que ha reunido de urgencia a su máximo órgano de dirección entre asambleas, ya ordena a los suyos prepararse para un anticipo: “La opción del adelanto electoral está ahí. Puede haber elecciones muy pronto”. Y el partido pone la maquinaria en marcha: hará primarias antes de Navidad e Iglesias ha comunicado a su dirección que se presentará para ser candidato a la presidencia del Gobierno, según han confirmado fuentes de la formación morada. Quiere ser reelegido en un proceso exprés.

El rumbo político de Podemos gira radicalmente. Obligado. Iglesias no se fía de Sánchez. Su inacción política en España ha sembrado el enfado entre los dirigentes morados. Y han decidido romper la tregua con el PSOE. Ante las reiteradas manifestaciones por parte de miembros del Gobierno de un posible adelanto electoral, y ante la negativa de los partidos independentistas de apoyar los Presupuestos, la dirección de Podemos ha decidido por unanimidad realizar primarias antes de las vacaciones de Navidad. A ellas se presentará Iglesias como candidato. Fuentes de la dirección del partido justifican la celeridad del proceso en que “una decisión rápida del Gobierno no pueda pillarnos desprevenidos y la organización política pueda estar preparada para afrontar un adelanto electoral con garantías”.

La rapidez de la convocatoria de las primarias evidencia que Podemos olfatea un adelanto electoral inminente. El núcleo duro de la formación morada maneja, incluso, como posible escenario que haya urnas en marzo, antes de las elecciones autonómicas y municipales. Una prueba de que el entendimiento entre PSOE y Podemos estaba en vía muerta es que hace 10 días la Ejecutiva del partido aprobó un comité de campaña. La explicación oficial fue que se encargaría delas elecciones locales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo. Pero en el horizonte estaban las generales. Lo forman, además de Iglesias, la portavoz en el Congreso, Irene Montero -que está de baja maternal y este viernes intervino en el Consejo Estatal por vía telefónica-; el secretario de Organización, Programas y ahora Acción de Gobierno, Pablo Echenique, y el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo.

Unidos Podemos no era partidario de elecciones. Hasta que no se ha visto forzado, no fue su opción. Toda vez que había asumido el rol de socio político del Gobierno, quería afianzarse y coger músculo político hasta 2020. Pero la debilidad política de Pedro Sánchez en el Congreso y los desplantes del presidente del Gobierno a Podemos -en forma de incumplimientos del acuerdo- han obligado a Iglesias a virar, rectificar su estrategia e, incluso, exigir a Pedro Sánchez que no se atrinchere en La Moncloa. “No se puede gobernar por decreto. No es real que un Gobierno se sostenga mucho tiempo con decretos ley, con una Mesa del Congresomandada por PP y Ciudadanos, sin acuerdo para el CGPJ y con la Comisión Europea en modo neoliberal”.

Iglesias ha visto en las últimas semanas cómo sus esfuerzos por mantener vivo el acuerdo pactado con Sánchez han sido baldíos. Se erigió en mediador del Gobierno, visitando a los líderes del procés en prisión, llamó a Carles Puigdemont, se reunió con el lehendakari Iñigo Urkullu… El Ejecutivo no sólo se desmarcó, sino que no movió una sola ficha. “No somos ingenuos. La aprobación de los Presupuestos está lejos por la incapacidad del Gobierno de cerrar apoyos. Estamos en un escenario más cercano al adelanto electoral que a la aprobación de los Presupuestos”.

Esta inacción ha enfadado, y mucho, en Podemos, que ha decidido poner fin a la tregua. El cambio de paso de Iglesias, por ejemplo, se evidencia en la crítica a los viajes de Sánchez al extranjero sin arreglar los problemas internos. “Debemos ser realistas y asumir que en estas condiciones el acuerdo no es fácil. Por lo tanto, la opción del adelanto electoral está ahí”.

La rectificación de Podemos tiene otro exponente en que el partido ha cancelado lo que vino a llamar como la ruta La mitad del camino. Hacia un nuevo país, una serie de actos por España para vender su acuerdo de Presupuestos con el Gobierno. Sólo ha celebrado cuatro citas. No habrá más. En la formación morada entienden que carece de sentido ante la constatación de que el Gobierno “ha tirado la toalla”.

Públicamente se trata de mantener las últimas constantes vitales de un posible acuerdo, pero se “asume la realidad”. Iglesias constata también la ruptura “de la mayoría de la moción de censura”, por tanto, no hay “mayoría parlamentaria” para sustentar al PSOE y a Podemos. Y ante esa debilidad, mejor las urnas que un Gobierno de Sánchez a base de decretos.

Así, Podemos e Iglesias transitan el camino de socio político a rival político. Un cambio de vestuario que tiene en Andalucía su primera piedra de toque. Por eso, pese a las tensiones entre Teresa Rodríguez y la dirección nacional, ésta última expone un cierra de filas con su candidata, consciente de que pueden estar ante un trampolín o una piedra en el camino. Iglesias ordena a sus cuadros activar el modo electoral e, incluso, les ha exhortado a que viajen este fin de semana a Sevilla para respaldar a Rodríguez.

Iglesias no ha dejado pasar la ocasión para recuperar su discurso contra las élites del país, avisando de que “las élites económicas y sus aparatos mediáticos” van a trabajar “para cualquier solución que implique que no formemos partes de gobiernos. Es posible que traten de empujar a que el PSOE vuelva a entenderse con Cs”. Ante esta visión, ha pedido “inteligencia” a las fuerzas que apoyaron la moción de censura. Se acabó la tregua, Podemos toca a rebato electoral.

