MUNDO DESTINO Cómo viajar sin preocupación a Portugal

SPORTYOU La sentencia determina dos años y seis meses de prisión no efectiva.Se le ha encontrado con un arma hasta en tres ocasiones.Matias Messi, el hermano de Leo Messi, ha sido condenado en Argentina a dos años y seis meses de prisión no efectiva por la tenencia ilegal de un arma de fuego, según informaron fuentes judiciales.No podrá estar con su hermano […]

EUROPA PRESS El asturiano no cierra la puerta a volver: "Soy joven y me siento fuerte"."He parado porque tengo otros desafíos mayores", comentó el piloto.Fernando Alonso dejó claro que su decisión de no competir el próximo año en el Mundial de Fórmula 1 no se debe a una "frustración" por la falta de resultados, al tiempo que no […]

EUROPA PRESS