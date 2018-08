CIG rechaza en Santiago tanto el cierre de camas como la falta de cobertura de personal en el área sanitaria compostelana

NOTA DE PRENSA-

Unha vida vale menos de 2300 euros.

Dende CIG – saúde Compostela, queremos manifestar o noso rexeitamento a política de aforro que se está a levar a cabo dende esta Xerencia ao entendermos que hai maneiras de aplicar medidas de contención do gasto sanitario , sen que estas vaian encamiñadas única e exclusivamente, ao aforro en recursos humanos.

A desculpa sistemática, ante as queixas reiteradas por parte da Confederación Intersindical Galega tanto por pecharen camas coma por non facer as cob erturas de persoal necesarias, non é outra cá de dicir que non teñen persoal médico nos listados de contratación. O que non din, é que non houbo previsión algunha e se están

producindo máis xubilacións cá incorporacións de médicos ao mundo laboral .

A mai ores, lonxe de ofrecerlles aos facultativos médicos unha estabilidade laboral, seguen a ofertarlles contratos vasoira que levan a este persoal a coñecer xeograficamente a área desaúde, pero nonaoseu “cupo”de usuarios,de xeito que unha/un médico de fam ilia poido estar onte traballando en Carnota , hoxe en Lalín e ter un contrato mañá

en Aguiño .

A realidade non é outra que seguindo a estela deixada pola anterior Xerencia que baseou tódalas medidas de recorte indicadas polo SERGAS, en recortes en persoa l, as actuais xestoras lonxe de facer gala da suposta recuperación económica, seguen a manter as pautas de actuación herdadas amparándose iso si, en que levan pouco tempo ou en que elas ofertaron 2 contratos máis, ou estabilizaron 2 ou 3 prazas máis.

O cert o é que salario base do persoal facultativo médico non supera os 1300 euros e o de enfermería , non chega aos 1000. Así que por exemplo o PAC da Estrada, tal e como se tiña acordado, tería un equipo de reforzo os fins de semana por 2300 euros ao mes.

E si b en o desenlace ocorrido este sábado no que un paciente morreu na sala de espera do PAC da Estrada, mentres o único equipo (médico – enfermeira/o) có que contaba ese día este Concello saíra có 061, podería ter acontecido igualmente, o que si non se tería dado é asituación de angustia que tivo que pasar a familia do paciente,o resto de

usuarios que se atopaban no centro, a compañeira PSX.