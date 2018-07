Hay una cosa que me fascina del verano y es cómo después de dedicarle varios minutos a un maquillaje perfecto, el calor te lo funde en el instante siguiente a pisar la calle. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Cinco minutos es lo que tarda mi cara en perder la […]

“PELO. Todo el mundo tiene. Incluso las mujeres. El mundo finge que no existe, pero existe. Lo hemos comprobado“. Así empieza el anuncio de una marca de maquinillas de afeitar con la que he conseguido sentirme identificada por primera vez en mi vida. Ni escenas de piernas suaves como el mármol italiano ni tomas de […]

Si algo consigue la Semana de la Moda de Madrid es que me vuelva a entrar el sentimiento de melancolía. He venido a trabajar, como tantas otras veces y con tantas o más ganas. Sabría definirte a la perfección el tipo de asistente al pabellón 14 solo con ponerle el ojo encima. Sigue siendo un […]

Cuando sacan productos de belleza hago como cuando estrenan una nueva película de Jurassic Park, me subo al carro y a mitad de la experiencia me doy cuenta de que no ha sido buena idea y de que tenía que haber esperado las opiniones. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] […]