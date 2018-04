Lugo de Cara ao Miño presenta alegaciones a la plataforma flotante del Club Fluvial de Lugo

ACCESO PÚBLICO A ESTE TREITO DE RÍO- todo caso, antes de autorizar a colocación de calquera instalación no río Miño por parte do Club Fluvial de Lugo, consideramos desde “ Lugo de Cara ao Miño ” que a Confederación Hidrográfica Miño- Sil debería esixirlle á entidade promotora que cumpra coa lexislación vixente en materia de augas e co regulamento de dominio público hidráulico. Isto implica que debe obrigar ao Club Fluvial a eliminar ou retirar de forma inmediata calquera elemento ou infraestrutura que estea a impedir ou a disuadir o acceso público á zona de servidume neste treito do río Miño que transcorre fronte ao caneiro da praia. EnClub Fluvial de Lugo, consideramos desdeLugo de Cara ao Miñoa Confederación Hidrográfica Miño-debería esixirlle á entidade promotora que cumpra coa lexislación vixente en materia de augas eregulamento de dominio público hidráulico. Isto implica que debe obrigar ao Club Fluvial a eliminar ou retirar de forma inmediata calquera elemento ou infraestrutura que estea a impedir ou a disuadir o acceso público á zona de servidume neste treito do río Miño que transcorre fronte ao caneiro da praia. Actualmente, o peche perimetral das instalacións do Club Fluvial está a ocupar os 5 metros de servidume e de libre circulación de persoas e animais que establece a lexislación vixente, a medir desde a cota máxima de crecida regular do caudal do río, quedando este espazo -na práctica- restrinxido para uso exclusivo dos clientes ou socios/as da entidade.

DIFERENTES NIVEIS DE ESIXENCIA

Ao mesmo tempo, chámanos a atención que o Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia requira ao promotor desta plataforma flotante menores garantí as ambientais, que a outras entidades que promoven proxectos similares no treito do Miño que discorre por Lugo e que , sen embargo, non goza da mesma protección ambiental. A Xunta está a requirir máis documentación e garantías de carácter ambiental ao proxecto das piscinas flotantes do Concello de Lugo, proxectadas fóra de Rede Natura, que á plataforma flotante do Club Fluvial , proxectada dentro da zona de Rede Natura.

Á diferenza do proxecto do Club Fluvial, para a avaliación ambiental do proxecto do Concello, a Xunta requiriu a presentación dun estudo batimétrico dos caudais do río, o recoñecemento oficial da área como zona de baño, a concreción de infraestruturas e servizos de uso público ligados á zona de baño, a especificación de medidas de protección das augas e do ecosistema fluvial en xeral, como se van xestionar os residuos da zona ou unha avaliación específica das afeccións da infraestrutura aos hábitats e especies desta zona. Cando menos, ao noso entender, estes deberían ter sido os requirimentos mínimios demandados ao Club Fluvial para a instalación da súa plataforma.