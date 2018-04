“Estamos aquí para conocer las peculiaridades locales y para lanzar el mensaje nacional que VOX está lanzando en toda España. Y esto es importante porque decimos lo mismo en todas partes. Nosotros no venimos a regalarle los oídos a los canarios y a decir una cosa que después nos callamos en Madrid”.

“Sorprendentemente, en los últimos meses los actos públicos de Vox están siendo un éxito. Son actos públicos absolutamente abarrotados en cualquier provincia de España, incluso en las que los separatistas más dominan la situación, y todo eso es gracias al alcance que estamos teniendo con las redes sociales”.

Santiago Abascal Conde, presidente de VOX, relata en Crónicas Radio-Cope Lanzarote cómo su formación política, de reciente creación y todavía sin representación en las instituciones públicas del país, defiende de manera acérrima la unidad de España. Abascal repasa las diferencias esenciales de su organización con partidos como el PP, Ciudadanos e incluso Podemos, la actualidad de Cataluña y el País Vasco que tan bien conoce. Abascal critica la “aplicación blanda” del artículo 155 con el Parlamento catalán y aspira a expectativas electorales en 2019. Este viernes Abascal ha protagonizado una visita a la isla de Lanzarote y antes de los eventos programados mantenía la siguiente entrevista en el programa ’A buena hora’.

– Está usted en Lanzarote ya, ¿verdad?

Sí. Ya hemos llegado a Lanzarote ayer por la noche y hoy hemos madrugado para poder intercambiar impresiones con el mayor número de personas posible.

Usted es uno de los rostros más conocidos ahora mismo en España. A pesar de ser un partido nuevo, quizás ustedes no tienen la cobertura mediática que tienen otros, como Podemos o Ciudadanos.

Pues la verdad es que no, pero tampoco nos quejamos mucho de ello. También entendemos que no tenemos todavía representación pública, a pesar de que creemos que lo que estamos defendiendo representa a muchos millones de españoles, pero hay otras alternativas, otras fórmulas que últimamente nos están dando un gran alcance social, como las redes sociales. Sorprendentemente, en los últimos meses los actos públicos de Vox están siendo un éxito. Son actos públicos absolutamente abarrotados en cualquier provincia de España, incluso en las que los separatistas más dominan la situación, y todo eso es gracias al alcance que estamos teniendo con las redes sociales.

¿Y qué diferencias mayores tienen ustedes entre VOX y el resto de partidos, con el PP, con Ciudadanos, con Podemos?

Bueno, yo creo que la diferencia esencial con el Partido Popular de Mariano Rajoy y la cúpula del PP principalmente es que ellos representan una dirección que ha incumplido todo lo que prometió y que ha mantenido todo aquello que criticó. Lo que queremos fundamentalmente es que se defienda con contundencia la unidad de España, que se ponga en cuestión, como muchos españoles quieren, el estado de la autonomía, que se deje de sostener esa política fiscal que en estos momentos está arrebatando a los españoles el fruto de su esfuerzo, que se luche contra la corrupción de verdad, con una división de poderes clara, y que haya una reacción clara frente a la dictadura y la corrupción política impuestas por la izquierda en toda Europa, y muy especialmente en España en los últimos años; en España, además, con una vuelta de tuerca como la Ley de Memoria Histórica, que lo que pretende es amordazar a muchísimos españoles; y que los políticos se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a resolver los problemas de los ciudadanos, a garantizar la prosperidad, y a no molestar fundamentalmente, a no querer cambiarlo todo, como hace la izquierda en toda Europa, poniendo patas arriba una situación social, atacando las tradiciones y atacando las libertades de la gente e imponiendo burocracia.

También entendemos que ustedes defienden que no debe dar vergüenza eso de decir que uno es español, ¿no? Algo que no es ningún delito, ¿verdad?

Bueno, por supuesto. Yo, además, soy vasco y que lo llevo a gala, creo que tenemos el deber de hablar con orgullo de lo que significa ser españoles. Durante mucho tiempo se nos ha querido acomplejar, se nos ha querido hacernos culpables por nuestra historia que es una historia maravillosa, se nos ha querido decir que el que sentía los colores de su bandera, el que tenía esos sentimientos patrióticos tenía una especie de pensamientos sucios, que era un facha, y yo creo que eso es algo intolerable. Debemos ser capaces de reivindicar el amor por nuestra patria, que es patria muy grande y que ha hecho cosas fantásticas en la historia de la humanidad. En este contexto tenemos que ser capaces de garantizar su unidad y nosotros estamos haciendo todo lo posible, no solo desde el punto de vista de hacer estas afirmaciones, con verdadera sinceridad y orgullo, sino también luchando contra el golpe separatista, como no lo ha hecho el Gobierno de la Nación en estos momentos. Lo digo porque VOX representa la acusación popular contra los golpistas en el Tribunal Supremo y porque viene planteándose estas posiciones desde hace muchos años, desde que fundamos esta alternativa política, planteando cosas que el Gobierno no se ha atrevido a hacer o ha aplicado de manera muy débil como el artículo 155 o la recuperación de las competencias de Educación, así como la apuesta en su sitio del estado de la autonomía, que ha convertido a los españoles en desiguales en todo el territorio nacional, ha mermado sus libertades y nos ha arruinado en gran medida. Yo creo que la deuda pública que los españoles padecemos tiene muchísimo que ver con el modelo del estado de las autonomías.

Hablando de Catalaluña, muchos le siguieron a través de las redes sociales cuando estuvo usted allí en los momentos más tensos. ¿Pasó miedo esos días? ¿Cómo lo vivió?

Bueno, yo no diría que pasé miedo, sino preocupación por la situación. Tenga en cuenta que yo también vengo de padecer esto de la seguridad personal en condiciones mucho más duras, por mi militancia en el País Vasco y por el hecho de que desde muy jovencito tuve que vivir con escolta y que la banda terrorista ETA quisiera asesinar a miembros de mi familia y a mí mismo. Eso hace que otro tipo de situaciones se vivieran con más tranquilidad. Pero sí hemos vivido con gran preocupación ese ataque a las libertades y ese intento de ahogar cualquier tipo de expresión de españolidad en las calles, y con mucha perplejidad y preocupación por el hecho de que las instituciones del Estado no aplicaran las leyes. Y de hecho siguen sin aplicarlas. Esta misma mañana veía cómo el presidente del PP en Cataluña atacaba a un alto cargo de la Generalidad, que decía que estamos en guerra. El presidente del Partido Popular

de Cataluña le decía que cómo podía decir eso, y que siendo un alto cargo de la Generalidad y estando en guerra, él no estaría ahí. Lo cierto es que hoy el presidente de la Generalidad es el señor Rajoy y la vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña es la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Están ahí esos individuos a los que cuestionaba el presidente del PP catalán porque su propio partido lo permite. Esa es nuestra queja, nuestro escándalo. Yo de lo que de verdad tengo miedo es de que se derrumbe el imperio de la Ley y de que las leyes solo se apliquen a los ciudadanos y no se les apliquen a los políticos, que es lo que ha pasado en Cataluña. Por eso estamos nosotros apostando con tanta fuerza para que en el Tribunal Supremo quienes han dado un golpe de estado y han hecho algo tan grave para dañar el interés general sean severamente castigados y pasen el resto de sus días en la cárcel, porque los delitos que han cometido son delitos extraordinariamente graves.

Por cierto, ¿qué le ha parecido el último despropósito de intentar una nueva investidura fracasada? ¿Cree que va haber nuevas elecciones en Cataluña

Pues realmente es difícil hacer una previsión sobre la política en Cataluña en estos momentos., pero me ha parecido todo muy esperpéntico. Creo que nunca debíamos haber llegado a esta situación y lo digo porque aplicar el artículo 155 solo para convocar unas elecciones ha sido un error fundamental. la aplicación blanda del artículo 155 nos va a hacer mucho daño. Nosotros somos partidarios, todavía, hoy en estas circunstancias, de que se vuelva a votar una aplicación del artículo 155 con carácter contundente, duradero y sostenible. Si finalmente convocan un proceso electoral, nosotros finalmente concurriremos y esperamos además hacerlo con cierto éxito en Cataluña porque hay muchas personas que se están girando hacia VOX en estos momentos precisamente porque ofrecemos la única solución, drástica y contundente, y que quiere solucionar a largo plazo el problema.

Antes de hablar de Canarias, permítanos que abordemos también la situación del País Vasco. Parecía que se había normalizado pero ahora vemos que en Navarra hay problemas también para garantizar eso de la unidad de España.

Sin ninguna duda. Yo creo que cuando el Estado deja de estar presente, al final quienes están en contra del proyecto común de España avanzan. Eso es lo que ha pasado en Cataluña y también en mi tierra. Creo que hoy podemos ver cómo los partidos ce ámbito nacional, que cada vez son menos nacionales, como el PP y el PSOE, están sistemáticamente perdiendo apoyos, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra ,… Y lo hacen fundamentalmente porque han abandonado a esos electores. Pero les han abandonado no porque no defiendan unas cosas localistas en esos lugares, sino todo lo contrario: han abandonado la defensa clara de España en esos lugares y hay muchos electorales que optan por la abstención o por asimilarse a una marea nacionalista creciente. Yo creo que todo esto es preocupante verdaderamente. Es necesario volver a hablar de España, es necesario hacer que el Estado se haga presente en todos los lugares, y es necesario combatir con firmeza cualquier desafío a la legalidad constitucional y a la unidad de nuestra patria, que es lo más grande que tenemos -y lo digo sin vergüenza y sin grandilocuencia- y lo más importante que nos han entregado nuestros padres.

Hablando ya de Canarias, ¿qué conoce usted de la política canaria y cómo la ve?

Tengo que reconocer que conozco poco la política canaria y por eso estoy aquí. No vengo a ofrecer soluciones concretas a los problemas de Canarias, sino a lanzar un discurso nacional. Más allá de las cosas concretas que preocupan y afectan a los canarios, queda claro que estos son también los problemas de los españoles. Fundamentalmente vengo a eso, a conocer la situación, pero soy consciente de que la lejanía de la Península implica un grado y un esfuerzo mayor para que podamos estar unidos y podamos seguir con esa unión tan próspera. Bromeaba hace poco, y más siendo vasco, con lo del concierto económico. Este tipo de cosas solo tienen sentido con los territorios de ultramar, con los territorios de España que están alejados de la Península y los territorios que tienen más difícil estar unidos físicamente al resto de España. Por lo tanto, vengo a escuchar cuáles son los problemas concretos de las islas y a poder intercambiar impresiones estos días.

Santiago, es importante también la implantación territorial. Imaginamos que ustedes en VOX también querrán tener representantes en todas las islas, ¿verdad?

Bueno, y de hecho los tenemos. Por eso estamos aquí, y porque los compañeros en las distintas islas han organizado estas visitas. Quieren que conozcamos exactamente la situación y que lancemos el mensaje nacional que VOX está lanzando en toda España. Y esto es importante porque decimos lo mismo en todas partes. Nosotros no venimos a regalarle los oídos a los canarios y a decir una cosa que después nos callamos en Madrid. No vamos a Cataluña a decir cosas contrarias a las autonomías y luego algo distinto en Madrid, ni tampoco decimos cosas contrarias sobre la política del agua en Murcia que en Aragón. Decimos lo mismo en toda España y estamos hoy aquí porque precisamente nuestros compañeros de Canarias nos han organizado esta visita, para conocer estas peculiaridades locales, pero también para lanzar ese discurso único, coherente y unívoco que nuestro proyecto está lanzando en toda España, y por primera vez con expectativas electorales.

Santiago Abascal Conde, presidente de VOX en Gran Canaria, nació en Bilbao el 14 de abril de 1976, procedente de una familia de Amurrio (Álava).Su vinculación con la política procede de familia. Su padre, Santiago Abascal Escuza, fue un miembro histórico del grupo Alianza Popular y, más tarde, dirigente local del Partido Popular en Álava durante más de 35 años. Fue concejal en el ayuntamiento de Amurrio, miembro de la ejecutiva del partido en el País Vasco y portavoz de su grupo juntero en las Juntas Generales de Álava. Su abuelo fue también alcalde de la localidad durante el franquismo, comenzando en el año 1963 y finalizando su mandato ya en democracia, en el año 1979. Su familia, debido a su actividad política, siempre ha estado amenazada por la banda terrorista ETA y por su entorno. Santiago Abascal Conde ha realizado estudios de sociología, habiéndose licenciado en la Universidad de Deusto en 2003. Colabora con numerosos medios de comunicación entre los que pueden citarse la Cadena COPE, el Grupo Intereconomía, esRadio, Libertad Digital, 13TV, ABC, La Razón y el Semanario Alba, y participa en las tertulias de «El gato al agua» (Intereconomía Televisión) y «El cascabel» (13 TV).