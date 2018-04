El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha criticado este lunes que en el PSOE se plantee a la posibilidad de indultar a futuro a los líderes del procés que acaben siendo encarcelados porque considera que “quien ha hecho algo tan brutal contra todo el Estado no puede salirse de rositas” .

En una entrevista en Antena3, Maroto avanzaba que en torno a este tema habrá tres posiciones y ha expresado su preocupación por la que apuntará el PSOE, después de que el ex presidente del Gobierno Felipe González dijera en una entrevista que él “tendría fuera de la cárcel” al líder de ERC, Oriol Junqueras, en espera de juicio.

“Me preocupa mucho que la posición del Partido Socialista sea decir que a Oriol Junqueras o a Carles Puigdemont en su momento hay que sacarles de la cárcel y si esa es la posición, Dios mío, ¡Qué partido socialista tenemos!”, ha señalado Maroto, para plantear que la posición de Ciudadanos será “encargar una encuesta para decidir” qué hacer “y cambiar después en función de lo que pase”.

Maroto asegura que en este contexto, el PP considera que “lo que ha ocurrido en Cataluña es muy grave y no está a favor de los indultos” porque “quien ha hecho algo tan grave para España tiene que pagar su pena y la tiene que pagar de verdad”.

“Este es un tema muy serio y tiene que dejar una huella en la Historia de España. Nosotros vamos a defender la unidad territorial con todas sus consecuencias”, ha sentenciado.

“En la calle hasta que sean condenados”

Felipe González se mostró este domingo partidario de que los políticos independentistas que se encuentran en prisión provisional “estén en la calle hasta que sean condenados a una sentencia firme”.

En una entrevista en La Sexta, González señaló que “ante las rupturas reiteradas de la legalidad” por parte de los líderes separatistas, “la respuesta del Estado de derecho tiene que ser garantista”.

“Ese garantismo me lleva a decir que prefiero que los líderes, que han vulnerado la legalidad, hasta que no sean condenados a una sentencia firme, estén en la calle”, defendió el ex presidente, para después añadir: “Algunos magistrados están en la misma magnitud de onda que yo”.

En este sentido, señaló que el líder del PSC, Miquel Iceta, ya sostuvo esta idea “en los mismos términos” y que en el PSOE “hay mucha gente que piensa” igual que él. Con todo, el mismo González dejó claro que no quiere “comprometer al partido” y que no reclama un cambio en el discurso de los socialistas.

Por otro lado, González valoró la gestión de la crisis catalana por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que afeó no haber llevado a cabo la política “que se tenía que haber hecho”. A su juicio, hubiese sido “infinitamente menos costoso” que el artículo 155 se hubiese aplicado “después de un intento de diálogo que falló”.

Es más, cree que el Ejecutivo debió actuar cuando el ex presidente catalán Artur Mas convocó la consulta del 9 de noviembre de 2014. “Así se hubieran evitado todas las derivas que estamos viviendo ahora”, aseveró.

Preguntado sobre la posible extradición a España del ex presidente de la Generalitad Carlos Puigdemont, González señaló que sería “lógico” que el país germano lo entregase. Con todo, no cree que la imagen de España fuese a quedar perjudicada si no se produce la entrega.

Para González, existe un “claro delito de sedición y malversación”, pero no de rebelión, ya que “faltan algunos componentes”. “Equivalentemente en Alemania el delito es alta traición, penado con cadena perpetua. Allí se lo toman en serio”, explicó.

Además, negó que Puigdemont sea un exiliado político, sino más bien “el capitán del Costa Concordia, que ve el barco embarrancado y se va a la costa”, a diferencia del ex vicepresidente Oriol Junqueras, que “no abandonó el barco”.

