VOX inicia una campaña para recoger 50.000 firmas con el fin de iniciar el trámite que solicite un referéndum para que el Estado recupere las competencias de Educación y no se produzcan situaciones como la discriminación del idioma de todos en Cataluña

CLARA PINAR "No voy a dimitir, por la razón de que no he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido", aseguraba este viernes.Al rector de la URJC no le consta "el acta del trabajo, ni la memoria, ni que se haya defendido".Una segunda profesora reconoce que la firma del acta del máster de Cifuentes no es suya.Cs no quiere moción de censura […]

CLARA PINAR