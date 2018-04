Dimisión Mesquida: “Me voy porque el PSOE ya no es un proyecto mayoritario” / El exconseller y exsecretario de Estado se da de baja del PSIB harto de la deriva independentista del partido en Baleares, entre otras cosas / Nadie de Ferraz lo ha llamado – Diario de Mallorca

A las 9:30 horas de ayer, Domingo de Resurrección, Joan Mesquida anunciaba a través de su cuenta de Twitter que se daba de baja de su partido, el PSIB-PSOE, tras 32 años de militancia y cargos de enorme relevancia a nivel autonómico y nacional. ” Me voy porque el PSIB-PSOE ha perdido su vocación de proyecto mayoritario socialdemócrata y por coherencia en mis ideas“, aseguraba ayer Mesquida a este periódico.

, entre otros cargos, apuntó que su decisión ha sido “” y ““. También mostró su agradecimiento a todas esas personas que le dieron el “privilegio de servir a los ciudadanos de Balears y de España”.

El pasado lunes, día 26, Mesquida comunicó personalmente la decisión de abandonar el partido a la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol. La líder socialista le pidió que se lo pensara y no se marchara del partido.

No obstante, la decisión de Joan Mesquida ya estaba tomada: “Hacía tiempo que sentía que no aportaba nada y así se lo comuniqué en su momento a Bel Oliver cuando era secretaria de organización. Estoy viendo que con el único propósito de gobernar se pueden formar pactos con partidos que yo creo que no representan la idea de proyecto mayoritario que siempre ha tenido el partido socialista”. Sin nombrarlos, Mesquida se refería a acuerdos con Podemos.

Él y Armengol siempre han estado en polos opuestos del socialismo. Mientras la presidenta empujaba a Sánchez para pactar con Podemos y los nacionalistas para echar al PP, Mesquida siempre ha criticado esta posibilidad e incluso ha sido de los que han defendido la gran coalición. “En el PSOE se tuvo que echar a Pedro Sánchez para que no pactara con los independentistas y luego he visto como la gente de peso del partido, como Rubalcaba, González o Bono, apoyaban a Susana Díaz que representa otra idea“, indicó Joan Mesquida.

Afirmó que no se va dando un portazo: “Entré en el partido hace 32 años sin hacer ruido y me voy sin hacer ruido y con total agradecimiento, ya que en todos los sitios que he estado he disfrutado mucho. Quiero dejar claro que no dejo el PSIB-PSOE con resentimiento”.

Mesquida aseguró que no tiene ninguna oferta de ningún partido, pero admite que lleva la política en la sangre y “siempre estaré para quien me llame para mejorar la vida a la gente, como creo que hice cuando era conseller, secretario de Estado de Turismo y director general de la Policía y la Guardia Civil”. Añade que su futuro inmediato es su plaza de funcionario en el ayuntamiento de Calvià y no piensa en ningún proyecto político. Ha sido tildado en ocasiones de ser el conseller del PP dentro del PSOE: “Todas mis iniciativas han sido de izquierdas, yo fui el conseller que puso en marcha la primera ecotasa y mejoré el salario de los agentes de la Guardia Civil“, recordó.

Nadie de Ferraz lo había llamado ayer tarde. Eso sí, el exministro socialista Miquel Sebastián aseguraba que “con Joan Mesquida se va un peso pesado del PSOE”.