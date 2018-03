EL CUARTO CASO DE LAS DESAPARICIONES EN ASTURIAS SE FRUSTRÓ – «Paré en un semáforo por la noche y un hombre intentó meterse dentro»

Una conductora alerta al 112 después de que un individuo tratase de abrir la puerta de su coche en el nudo de Cañamina de la AS-II-

Martes, 6 de marzo de 2018.

se llevó el susto de su vida cuando regresaba por la noche del 16 de febrero de 2018 a Oviedo tras pasar la tarde en Gijón, donde vive su pareja. «Iba sola y paré el coche en el semáforo del nudo de Porceyo -junto al desguace de Cañamina-, no había ningún coche más y de pronto noté que me intentaban abrir la puerta del copiloto, al mirar vi a un hombre que quería entrar, me puse nerviosísima y aceleré», relata, aún asustada por lo ocurrido.

La suerte estuvo de su parte, ya que el cierre automático del vehículo evitó que el individuo pudiese abrir la puerta. «Estaba muy, muy oscuro porque yo creo que no había ni farolas encendidas, no pude ver con claridad, pero era un hombre que iba vestido de color oscuro», relata.

«Me salvó que tenía el cierre automático activado. El susto no lo olvidaré en la vida»

«Me puse tan nerviosa que aceleré y crucé el semáforo en rojo, por fortuna no pasaba ningún coche en ese momento, que si no hubiese incluso tenido un accidente», explica. Los nervios hicieron que no llamase a las fuerzas de seguridad hasta que llegó a su destino. «Lo único que quería era salir de allí, cuando llegué a Oviedo llamé por teléfono al 112 y conté lo que me había ocurrido, el operador dijo que mandarían a una patrulla de la Policía para ver si veían algo, pero claro, ya había pasado casi media hora…», señala.

Mal iluminado

No volvió a saber nada del tremendo sobresalto, pero desde entonces asegura tener miedo cada vez que conduce por la noche. «Deberían por lo menos iluminar más la carretera y sobre todo donde hay semáforos, no quiero ni imaginar lo que podría haber ocurrido si no llego a tener los seguros activados», lamenta.

Pese a que no pudo ver a la persona que intentó colarse en su vehículo, asegura que se trataba de un hombre. «Muchas veces escuchas comentarios y ver cosas por internet que parecen muy alarmistas y nunca crees que te va a pasar a ti. Yo no sé quién era y qué intención tenía, pero el susto que me llevé creo que no lo voy a olvidar en la vida», comenta la chica.

