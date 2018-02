SALUD Y NUTRICIÓN: ¿Qué es la seguridad alimentaria?

EFE El juzgado ordena prisión para Semedo por presuntos delitos de homicidio en tentativa y robo.El Villarreal solo podía suplir al portugués Rubén Semedo, en prisión acusado de varios delitos, si tuviera ficha libre y contratara a un jugador que no pertenezca a ningún club.Al no tratarse de una baja por lesión, LaLiga explicó que ésta es la única posibilida […]

EP El Cholo respondió con un lacónico "no" a si hará como con Griezmann para tratar que el delantero siga.El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, envió este miércoles un mensaje contundente sobre el futuro en el equipo de Fernando Torres, un futbolista al que no intentaría retener, al contrario que Antoine Griezmann, al que defen […]

EP Telefonica admite que podrían no renovar el contrato con Mediapro para emitir la Champions.Aún no tienen decidido si harán una oferta o no por los derechos de la Liga española.Telefónica ha reconocido que existe una posibilidad "genuina y clara" de que Movistar no renueve el contrato con Mediapro para emitir las próximas tres temporadas la Champ […]

