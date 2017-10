Fuigdemón huye a Bélgica y abandona a los suyos | Dolça Catalunya

El 26 de enero de 1939 Santcompanys huyó de Barcelona y abandonó a su pueblo, entrando en Francia como un ricachón mientras quienes habían combatido por él se hacinaban en campos de concentración junto a las playas del Rosellón. Una covardia digna del genocidi que va perpetrar contra els catalans: al menos 8.129 catalanes fueron impunemente asesinados bajo el gobierno de Companys, el president colpista i genocida que adoren els nostres exdirigents. Su gobierno fue el peor que ha tenido jamás Cataluña, y es el que nos ponían como modelo Puigdemont y Mas.

El sábado la tele del Règim emitió el último comunicado de Puigdemont: no dijo nada más que hojarasca nacionalista. El mensaje estaba grabado, porque él prefirió irse de restaurante en Gerona. No sabemos cuándo cogió el coche con sus consejeros (Meritxell Borràs (Governació, CDC), Antoni Comín (Salud, ERC), Joaquim Forn (Interior, CDC), Dolors Bassa (Trabajo, UGT), y Meritxell Serret (Agricultura, ERC), pero en él atravesaron la frontera y llegaron a Marsella, desde donde viajaron en avión a Bélgica. No llevaban escolta. Allí les asesora Paul Beckaert, el abogado de etarras.

L’expresident fanàtic va ser rebatejat Putschdemont per la premsa germana, i Fudgemont (Chapuzamont) por el New York Times tras el numerito del día 10 de octubre. Ahora se ha escapado de Cataluña, dejando a los Jordis en la cárcel, a su equipo expuesto a penas muy elevadas y a los nacionalistas que creyeron en el prusés maldiciéndolo por cobarde. Desde hoy es Fuigdemón, el expresidente que huye como un conejo después de hundir nuestra economía y cargarse nuestra convivencia. La historia se repite, pero esta vez como una farsa grotesca.

Aviam Motxo: recuerda que si cuando te cite la Audiencia Nacional no te presentes te meterán en prisión preventiva.

Avui és un gran dia. Gràcies, fanàtic, por hundir -también – el nacionalismo.

Dolça i burlada Catalunya…

