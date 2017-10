El exvicepresidente del Gobierno del PSOE Alfonso Guerra ha señalado este miércoles en Valencia que o el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, deroga la Ley del Referéndum y de transitoriedad o el Gobierno de Mariano Rajoy “no tiene más obligación que aplicar el 155” y al respecto ha aclarado que aplicar este artículo no tiene “nada que ver” con que el Consell convoque elecciones.

En ese sentido, Guerra, antes de pronunciar la conferencia ‘La política cultural en la II República’, ha explicado que el 155 no se aplica para que el Gobierno catalán convoque elecciones sino porque han aprobado unas leyes “absolutamente contrarias a la Constitución y al Estatuto”. Por tanto son “cosas separadas”, ha recalcado.

Guerra ha señalado que se ha aplicado “muy tarde” el 155 porque se debería haberlo hecho “como mínimo el 6 de septiembre”, cuando el Parlament aprobó estas leyes, porque fue “un golpe de Estado indiscutible”. Además, ha criticado que el Senado “se ha inventado un procedimiento que no está en la Constitución” al dar “otro requerimiento y otro plazo”. “No sé por qué se pierde una semana”, ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que no entiende “la disposición que hay desde el punto de vista político sin querer ver lo jurídico” y de entrar en “un juego” sobre “si declara o no la independencia” cuando “la ley de transitoriedad dice que si el resultado del referéndum tiene más sies que noes entra en vigor”. “Para qué hace falta que nadie se suba a un púlpito a decir ya está proclamada, pero si ya lo han hecho”, ha recalcado.

Del mismo modo, respecto a la posiciones de dirigentes socialistas que cuestionan la aplicación del 155, ha recordado que se mostró a favor de esta medida hace “bastante tiempo” y la respuesta del partido socialista fue que “nunca apoyarían” esta medida y “después la han apoyado”, ha constatado.

Por ello, ha considerado: “Yo no estoy obligado a dar explicaciones sobre mi posición porque ha sido siempre la misma otros tendrán que explicar por qué cambian “. Al respecto, ha destacado que “la coherencia es más eficaz que cualquier otro placebo en el mundo de la política”.

En esta línea, ha mantenido que la estrategia de Pedro Sánchez ha pasado del “‘no es no’ a apoyar al Gobierno”. “Bienvenido al mundo de la responsabilidad”, ha apuntado.

Del mismo modo, ha señalado que no entiende por qué el expresidente de la Generalitat y ahora senador del PSC, José Montilla, no diga qué va a votar y en ese sentido ha cuestionado que la política “se haya convertido casi en la información del corazón, de si se va a divorciar o si no, si se lleva mal o no”. “Hubiera entendido que dijera aún no lo sé pero no ‘sí lo sé pero me callo”, ha recriminado.

DURAS CRÍTICAS A ICETA

Asimismo, ante la propuesta de la propuesta del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de alcanzar un pacto de Estado para “encajar” Cataluña ha argumentado que no le gusta esta expresión porque lo primero es preguntarse si “Cataluña es España”. “Y la respuesta está clara: es España”, ha recalcado y en ese sentido se ha preguntado si se podría hablar también de si “Extremadura encaja en España o está encajada de por sí”.

Guerra ha recordado que escuchó a Iceta comenzar su intervención diciendo que no iba pedir privilegios para Cataluña y “luego hizo un rosario de cosas que visto desde otras comunidades es complicado decir que no supongan privilegios”. “Está intentando mantener un equilibrio que tal y como están las cosas es muy difícil porque ponerse de perfil en un tema como este no es posible”, ha aseverado.

Además, ha esgrimido que aunque es “conveniente” cambiar las Constituciones “cada cierto tiempo” las tesis que abonan que es “imprescindible” una modificación porque una parte de la población no la votó es “una absoluta tontería”. De hecho ha constatado que “no queda ni un solo ser vivo que haya votado la Constitución de EEUU y así muchas”. Por ello, ha defendido que “esa no es un razón para cambiarla”.

No obstante, ha defendido un cambio para solucionar “conflictos” que han surgido en estos 40 años tras su promulgación, pero ha advertido de que “si ni hay un acuerdo muy general no es posible” y ha evidenciado que en estos momentos será “muy difícil” que en el parlamento actual se dé este acuerdo porque algunos artículos necesitan un acuerdo de 232 diputados, lo que implica el consenso entre PP y PSOE. “Va a ser muy, muy difícil cambiar la Constitución en esta legislatura aunque pueda ser muy conveniente”, ha señalado.

Por otro lado, ante la posibilidad de que Puigdemont sea encarcelado, ha apuntado que aunque la Justicia española es “muy lenta” cuando un documento entra en un Tribunal tiene “vida propia”, por lo que si hay alguna iniciativa judicial sobre la actuación delictiva de los responsables actuales de la Generalitat catalana “no hay ninguna duda de que al final tendrá sus efectos”.