“Un niño tiene cien monedas de un centavo y una moneda de un euro en la hucha. Total: dos euros. Le toman una moneda. La del euro. Son el 50% de sus ahorros. Si alguien le dice al pobre niño que sólo le han tomado una de las ciento una monedas y que aún le quedan cien, qué pensarían?

Pues eso es exactamente lo que dijo Oriol Junqueras a los empresarios durante la clausura del Día de la Cámara de la Lonja de Mar: que no está satisfecho con la marcha de 800 empresas, pero que tenemos que recordar que 260.000 empresas no han tomado esta decisión”.

El PIB de Catalunya es de 223.629 milions d’euros. Las 40 empresas más importantes que se han marchado suponen en total una facturación de 64.917 millones de euros, casi el 30% del PIB de Cataluña. O sea que las 800 empresas representan más de una tercera parte del Producto Interior Bruto catalán.

Las otras 260.000 empresas que Junqueras dijo que se quedaban son microempresas: el 87% tienen menos de nueve trabajadores.

Con más de cincuenta trabajadores teníamos 5.086 empresas. La próxima semana el 20% de estas empresas ya habrán cambiado de sede social. Una de cada cinco.

El sector empresarial está indignado. “Estamos preocupadísimos. Es la crisis empresarial más grave de la historia de Cataluña. Junqueras tiene el récord de la historia de la economía mundial en cuanto a fuga de empresas por hora. Nunca en menos de un mes una región había visto cambiar de sede una tercera parte de su volumen empresarial”.

Y todavía se atreve a decirnos que nos quedan 260.000 empresas. No, señor Junqueras, no cuente monedas, sino euros: han cambiado de sede el 20% de las empresas grandes, que suman una cifra de negocio equivalente al 30% del PIB. Si quiere, diga que no le importa, que quizá volverán o cualquier otra excusa. Pero al menos, aunque sea por respeto, le pido que no nos tome por idiotas “.

Dolça i indignada Catalunya…