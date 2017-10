Diario de un golpe| Borrell advierte: ‘Si continúan así, los tendrán que inhabilitar’

El expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista Josep Borrell ha advertido a los miembros del Govern y a los dirigentes separatistas de que “si continúan así, en algún momento los tendrán que inhabilitar”, y ha asegurado que ningún país extranjero “se toma en serio la mascarada” del 1-O.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha intervenido en un acto en el barrio de Sant Andreu con el título “El PSC ante el 1-O”, junto a Borrell, la concejal de Barcelona Carmen Andrés y el primer secretario del PSC de Barcelona y portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret.

En su discurso, Borrell ha lanzado un mensaje al Govern, a la presidenta del Parlament y a los dirigentes de partidos secesionistas: “Si continúan así, en algún momento los tendrán que inhabilitar, no vale hacer trampa continuamente”.

El histórico dirigente socialista ha asegurado que el separatismo busca en el 1-O “una foto fea, la del policía que tapa una urna para que el ciudadano no pueda votar. Desde un país lejano, si se ven colas de gente y un policía con tricornio que no les deja votar, Oriol Junqueras (vicepresidente del Govern) tendrá lo que está buscando”.

“La semana que viene -ha añadido-, son capaces de declarar unilateralmente la independencia“, algo que ha calificado como una “película de terror”, pero ha augurado que “este referéndum no servirá para nada, nadie reconocerá el resultado, no hay ningún país que se tome en serio esta mascarada”.

Por ello, ha pedido a los no rupturistas que no vayan a votar en el eventual referéndum, porque “si vas -ha dicho-, les legitimas”. “Ellos piden que vayan a votar los del ‘no’, porque si solo votan los del ‘sí’, parecerá una república bananera”.

El exdirigente socialista ha admitido que “en pueblos pequeños de Cataluña (los no independentistas) tienen miedo de no ir, porque les marcan . Aquí lo tenéis más fácil. No se participa en un acto ilegal sin garantías. Participar es legitimarlo”, ha reiterado.

Borrell ha criticado la utilización de menores por parte del soberanismo. “Imágenes de niños, críos de 6 y 7 años, llevados por sus maestros a colgar carteles de ‘quiero ser libre’. Pero qué vergonzosa manipulación. Eso sólo pasaba en regímenes cuyo nombre no quiero decir. Qué adoctrinamiento, qué vergüenza”.

Ha cargado especialmente contra el vicepresidente Oriol Junqueras del que ha dicho: “El cínico más grande que me he encontrado en mi vida política. Discutir con él es como discutir con la momia de Tutankamón. Que no nos explique más milongas”.

Origen: Diario de un golpe| Borrell advierte: ‘Si continúan así, los tendrán que inhabilitar’