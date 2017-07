Así funciona la FP dual en Alemania, su fórmula mágica contra el paro juvenil | Mi dinero | Cinco Días

DESIRÉE POZO ¿Qué tipo de relaciones se mantienen en España? ¿Están los españoles satisfechos con su vida sexual? ¿Es mejor el sexo con un vínculo afectivo? ¿Es necesaria más educación sexual en los colegios e institutos? ¿Qué prácticas sexuales se llevan a cabo? ¿Mejora el sexo el estado de ánimo de las personas?Con motivo de la publicación del barómetro so […]

20MINUTOS Así figura en el estudio 'Ulises' que MyWord elabora para 20minutos.El 74,7% de los encuestados cree que el sexo mejora cuando hay afecto o amor.Un tercio de las mujeres mantuvo relaciones sexuales pese a no tener ganas. | El 9,1% ha recurrido alguna vez al cibersexo.El 42,2% de la población mayor de edad se ha acostado con alguien al men […]

ÁNGEL CALLEJA Un 33,2% de ellas lo admite, diez puntos más que en el caso de los hombres, según el estudio 'Ulises' elaborado por MyWord para 20minutos.OPINIÓN: ¿Mantenemos relaciones sexuales sin que nos apetezca?El 42% de los españoles practicó sexo una vez a la semana y un 10% no lo probó en todo un año. | El 9,1% ha recurrido alguna vez al cibe […]

EFE / VÍDEO: AGENCIA ATLAS El exjefe operativo, Eugenio Pino, aseguró en el Congreso no tener ninguna opinión sobre el proceso soberanista en Cataluña."Nunca he recibido instrucciones respecto a ningún partido", aseguró.El exinspector Fuentes Gago dice que no formó parte de "ninguna brigada política".El exjefe operativo de la Policía, Eug […]

