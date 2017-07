Susana Díaz Cae (63): Nuevos Fracasos de Susana Díaz (VÍDEOS). El Impuesto de Sucesiones muere y el capítulo XI de la serie El Cortijo, de Jesús Candel: descubren como la administración paralela andaluza da más de 824 millones a manos privadas encareciendo la gestión

Cifras astronómicas donde los entes de los “enchufados” aprovechan el vacío legal para privatizar servicios y fondos sin control encareciendo la gestión “sin sacarla a concurso público”. Una medida excepcional se convierte en norma sin justificación en el 78% de los casos analizados por la Cámara de Cuentas andaluza.

Jesús Candel, en su capítulo XI de la serie ‹El Cortijo› sigue denunciando junto a Luis Escribano y Antonio Barreda los casos y estructuras de corrupción que ellos detectan en Andalucía y que no se difunden en la mayoría de los medios.

En este episodio hablan de un sistema establecido, legal o alegal, para pasar de lo público a lo privado más de 800 millones de euros de gestión y que los partidos de la oposición apenas han criticado.

Se trata de las encomiendas de gestión, como las agencias y empresas públicas de la Junta actúan como meros intermediarios para pasar el 100% de muchas gestiones a manos privadas subcontratando “en vez de sacarla a concurso público” .

En el vídeo explican cómo las ‹encomiendas de gestión› están contempladas como un mecanismo excepcional pero se utilizan de forma generalizada en Andalucía como denuncia del Tribunal de Cuentas.

Luis Escribano, químico y empleado público, detalla: «Las encomiendas de gestión es un tipo de contrato administrativo, una excepción que prevé la ley para, en vez de contratar empresas privadas, lo que hace es que una consejería o una agencia administrativa» es encomendar a un ente instrumental, «que normalmente es de la Junta» como forma de evitar que se saque a concurso público en régimen de competencia.

En el vídeo Escribano expone un ejemplo: “Un servicio del SAS, Servicio Andaluz de Salud, que encomienda actividades complementarias de cuidados paliativos en la provincia de Málaga. Esta gestión, en vez de sacarla a un concurso público (…) se le encomienda a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria de la Costa del Sol y le hace esa encomienda por 420.000 euros. (…) Se supone que la agencia tiene los medios humanos y técnicos para prestar ese servicio . Pero ¿Qué ocurre? Que no lo presta, sino que ahora coge la agencia y hace una contratación administrativa, es decir, en vez de hacerlo directamente el SAS que saldría mucho más barato, (…) es la agencia la que realiza una subcontratación por el cien por cien. Es decir subcontrata todo. Con lo cual el papel que juega el ente de la Junta de Andalucía es el de intermediario. (…) La Cámara de Cuentas ha cogido una muestra y ha detectado que casi todas se subcontratan, en un 90%, 80%, 100%, con lo cual se encarece porque la encomienda cubre el importe del contrato más unos gastos generales que se lo ingresa el ente instrumental porque así va pagando las nóminas de todo el personal enchufado que hay en los entes instrumentales.”

Escribano continúa denunciando en el vídeo: « Si la Inspección General de Trabajo realizara su gestión evidentemente todo esto tendría que evitarse porque no puede ser que vayan ganando dinero los entes instrumentales para pagar nóminas de la gente que va enchufando . Es decir, estamos encareciendo la gestión de una forma artificial.»

Antonio Barreda, empleado público y sindicalista, detalla los datos de las encomiendas de la Junta según la Cámara de Cuentas que realizó una fiscalización: «En el periodo 2011-2013 se han formalizado un total de 1008 encomiendas de gestión (…) por un valor total de 824 millones de euros. Que es una pasta, la deuda histórica eran 786. Unos 50 millones de euros que se llevan los entes instrumentales.» Barreda describe como la Cámara de Cuentas denuncia que hay una desregulación administrativa estatal y autonómica.

Tras estas palabras, Jesús Candel apunta que «utilizan la legalidad para su conveniencia, ¿os dais cuenta? (…) utilizan algo muy excepcional para convertirse en regla general. Como nos engañan.»

Barreda continúa detallando que: «En el 78% de los casos estudiados por la Cámara de Cuentas, tan solo 57 expedientes de los 1008 contratos, no queda debidamente justificado, o motivada la necesidad o conveniencia de la realización o prestación de la prestación a través de la figura de la encomienda de gestión».

Tras esto Escribano apunta que lo que dice la Cámara de Cuentas es que la ley no se está cumpliendo realmente y denuncia la inactividad de la oposición política ante este escándalo «que está publicado» y se pregunta qué han hecho Susana Díaz y María Jesús Montero, consejera de Hacienda, para evitar todo esto.

Spiriman responde: «Nada, si le interesa todo esto» y pide a los andaluces que abran los ojos.

En los comentarios del vídeo en el canal de Youtube, Jesús Candel escribe:

«Te encomiendo que me gestiones una tarea (que podrían hacer los funcionarios de mi Consejería) a través de una agencia o ente instrumental, y de algo excepcional lo hago habitual. ¿Para qué? Pues yo que soy de izquierdas y que estoy con lo público y los trabajadores, pero que me gusta lo que hacen los de derechas, coloco en esas agencias a mis enchufaos, trinco por donde pillo y pá la saca. Y así mis votantes ni se enteran, porque lo hago “legal” y les doy de comer a mis agradecidos. ¡¡Que soy de Izquierdas!!

¡¡¡Pero mira que son tontos estos de derechas que corrompen nuestro sistema público privatizándolo y trincando por donde pueden!!! ¡¡¡Ayyyy!!! Haced como en Andalucía. El partido siempre con el pueblo y por lo público. Que después ya haremos nuestros trapicheos pá hacer lo que nos salga de los cojones, ¿verdad Susana?

Ahora que cualquier estomago agradecido, a partir de ahora “sinvergüenza”, que me explique las encomiendas pá que sirven sino. Panda de hipócritas y sinvergüenzas, coño!!! Pues no os queda ná conmigo. #yeah»

Este es el Capítulo XI de la serie El Cortijo: