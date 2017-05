Alfonso R. Gómez de Celis: “El Gobierno de Rajoy hace bien en temernos” / “Es necesario que Podemos deje de meter el dedo en el ojo del PSOE, que ha sido su dinámica habitual. La moción de censura no tendría sentido si Pablo Iglesias hubiera votado a Pedro Sánchez como candidato. Ya no tendríamos de presidente a Mariano Rajoy ni al PP en el Gobierno”- ENTREVISTA El Independiente

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis le ha ganado dos veces a Susana Díaz. Y ha perdido frente a ella unas cuantas ocasiones más. Fue interventor de Alfredo Pérez Rubalcaba en las primarias de 2012 cuando Díaz ejerció de número 2 de Carmen Chacón. Ahora, este sevillano, que afilió a la propia Díaz al partido, ha sido clave en la victoria de Pedro Sánchez. Como responsable de estrategia de su candidatura, coordinó el debate y le hizo ver las debilidades de su gran oponente. Es director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, puesto en el que lo confinó la presidenta andaluza para sacarlo del Parlamento autonómico, donde fue diputado tras haber ejercido de vicealcalde de Sevilla.

Pregunta- ¿Y ahora qué?

Respuesta– Ahora a trabajar en los congresos provinciales, en las asambleas y sobre todo a practicar lo que hemos propuesto una y otra vez: la unidad y la integración. Guillermo Fernández Vara acaba de anunciar que va a buscar una integración en el congreso provincial de Badajoz y de Cáceres. Eso es lo que queremos intentar hacer en todas las provincias. Convertir en realidad nuestras palabras.

P.- ¿Qué palabras?

R.- Unidad. El proceso de primarias ya ha finalizado y las candidaturas se han desactivado. Ya sólo hay un secretario general. Hemos escuchado a la compañera Susana decir que tenemos que estar todos al lado del compañero Pedro y en un partido unido y cohesionado para ganar a la derecha. Ess es lo que toca ahora.

P.- ¿Cómo se reconstruye la unidad?

R.- Para empezar hay una fórmula sencilla: las primarias han demostrado un porcentaje de apoyo de cada candidatura en todas las provincias. Ese porcentaje puede ser una referencia a la hora de confeccionar las listas a los congresos provinciales para elegir a los delegados al congreso federal. De esta manera, el debate sobre las enmiendas y el modelo de partido se puede realizar de esa forma proporcional en todas las comunidades. En definitiva, que se practique efectivamente la unidad.

P.- Algunos barones como Emiliano García Page vincularon su futuro al de Susana Díaz en las primarias. ¿Cómo se va a actuar con ellos?

R.- Lo que ha hecho Guillermo es un buen ejemplo. Ha reconocido que ha ganado Pedro, ha mostrado su apoyo a Pedro y ha abogado por integrarnos todos en candidaturas de unidad para el congreso federal. Ése es un buen camino. Todos los barones, incluso la propia Susana, deberían caminar en ese sentido.

P.- En Andalucía, Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, no descarta una una candidatura alternativa a Susana Díaz como secretaria general en el proximo congreso regional.

R.- No es descartable nada, pero ahora estamos centrados en el congreso federal. Tenemos por delante un trabajo considerable de asambleas y debate sobre la ponencia marco elaborada por la Gestora y que trataremos cambiar para adaptarla al proyecto político que Pedro representa. Eso es lo que toca. Después no se puede descartar nada. Ahora estamos en la segunda fase, que es el congreso federal de junio. Y luego vendrá la tercera y la cuarta con los congresos regionales y los provinciales. Aún nada es descatable en esas fases, pero ahora estamos centrados en el congreso federal.

P.- A nivel personal, ¿ha sido difícil ser un referente sanchista en Andalucía?

R.- Difícil no. Sinceramente, en estos dos meses he recibido bastante comprensión en el ámbito institucional y en el órganico no he sentido nada de rechazo. A mí me han dado la enhorabuena decenas de compañeros de Andalucía que han apoyado a la compañera Susana: alcaldes y miembros del Gobierno en Andalucía…Se vive con total normalidad.

P.- Se le ve como hombre fuerte del sanchismo en Andalucía

R.- Yo estoy a disposición del secretario general como todos los demás. Yo me veo exactamente igual que ayer: simplemente un militante más que ha apoyado a Pedro.

P.- ¿Se puede considerar que en Andalucía hay un sector crítico o sanchistadel 40%?

R.- Lo que hay es el porcentaje exacto que ha sacado Pedro Sánchez en Andalucía. Eso es un dato constatable y objetivo. No es discutible.

P.- ¿En qué se tiene que traducir, aparte de las listas al congreso federal?

R.- En estos momentos sería deseable que esos datos se vean representados en las candidaturas que van al congreso federal. En este proceso estamos eligiendo personas, no equipos. Es decir, se trata de representantes de la militancia, y si la militancia ha votado en esos porcentajes estaría bien que se reflejaran en las delegaciones que van al congreso federal.

P.- ¿Una especie de integración por abajo?

R.- La unidad de compañeros de una y otra candidaturas. Ése es nuestro objetivo. Comenzarla ya de esta manera sería un buen ejercicio.

P.- ¿Fue un error por parte de Pedro Sánchez dejar el escaño?

R.- Evidentemente no. Fue un acierto total porque fue la demostración más clara y palpable de que tiene una cualidad que la militancia y la sociedad valora de un político hoy: la coherencia hasta el extremo de asumir un perjuicio propio desde el punto de vista político. Las primarias corroboran esa valoración.

P.- La unidad el grupo parlamentario también ha sufrido mucho con la abstención. ¿Será difícil restituirla?

R.- Tendrá que hacer un ejercicio de responsabilidad. Ya estamos en una etapa distinta, se acabaron las primarias y tenemos que celebrar un congreso federal positivo donde salgamos todos más cohesionados en torno al proyecto que la inmensa mayoría de la militancia quiere: el que representa Pedro. En el grupo parlamentario se debe reflejar ese proyecto y esa unidad de la misma manera.

P.- Pablo Iglesias ha hablado esta mañana con Pedro Sánchez sobre la moción de censura ¿van a llegar a un acuerdo?

R.- Acuerdo de ningún tipo. Pedro ha agradecido la llamada y la enhorabuena recibida. Nuestro camino no es el de la moción de censura. Y no porque no deseemos desalojar al Gobierno, que lo deseamos y creemos que cuanto antes mejor, sino porque es ineficaz, improductiva y estéril. Esa moción de censura no lleva a ningún sitio. Se trata de una nueva llamada de atención de Pablo Iglesias. Nosotros la respetamos pero no la vamos a compartir porque no es constructiva ni mayoritaria. Es simplemente un juego con el que no estamos de acuerdo.

P.- Pero ustedes sí abogan por un mayor entendimiento con Podemos

R.- Para eso es necesario que Podemos deje de meter el dedo en el ojo del PSOE, que ha sido la dinámica habitual desde las últimas elecciones generales. La moción de censura no tendría sentido si Pablo Iglesias hubiera votado a Pedro Sánchez como candidato. Ya no tendríamos de presidente a Mariano Rajoy ni al PP en el Gobierno.

P.- ¿Ha propuesto Pablo glesias la posibilidad de retirar esa moción de censura si el PSOE presenta una propia?

R.- Yo creo que en la conversación eso no se ha producido. Podemos está dando piruetas todos los días y eso es una triple pirueta. Ya no sabemos cómo decirlo: no vamos a participar en ninguna moción de censura que no sea mayoritaria y que no tenga un programa de gobierno claro y decidido como el nuestro. Por lo tanto, no.

P.- En el Gobierno también expresan sus temores tras la victoria de Pedro Sánchez.

R.- Hace muy bien en temernos. En este sentido son inteligentes. Deben temernos y mucho porque Pedro no va a ser en absoluto complaciente con este Gobierno. Vamos a intentar revertir lo que no hicimos bien, que fue abstenernos. Vamos a hacer una oposición dura frente al PP.

P.- ¿No teme que con esta actitud se fomente la idea de que Pedro Sánchez es peligroso para la estabilidad institucional?

R.- Lo que es peligroso es tener un Gobierno tóxico, como decía la compañera Susana. Eso sí es peligroso.

