El director de El Mundo critica la “mediocridad intelectual” de Susana Díaz – El Boletín

MARÍA RAMOS. EDITORA DE POLITIKON Sánchez ha vuelto a ganar la Secretaría General del PSOE gracias a Díaz, pero esta vez sale más reforzado que en 2014. No solo por los votos recibidos, sino porque ahora es realmente el candidato de las bases.Muchos daban por hecho que Díaz era la favorita. Pero no era esto lo que decían las encuestas. Sánchez era el mejor v […]

FRANCISCO GÓMEZ LOARTE. CONSULTOR DE REDONDO & ASOCIADOS Tiene mucho mérito la victoria de Sánchez. No era el candidato oficial y competía en unas primarias con otros dos. La victoria se la ha dado el voto oculto. Es decir, no solo ha mantenido avales, sino que ha conseguido adherir de otras candidaturas. Su historia ha gustado a la militancia, es la his […]

GONZALO CARO SAGÜÉS. POLITÓLOGO La victoria de Pedro Sánchez muestra que el aparato del PSOE ya no tiene el poder de antaño. Ahora, el que se mueve puede salir en la foto. La pérdida de poder de este aparato está muy relacionada con la crisis del régimen de la transición, del que el PSOE no solo ha sido parte, sino sustento fundamental. Los engranajes del pa […]

LUÍS PARDO. PERIODISTA Como TVE no interrumpió MasterChef, no supe hasta llegar a Génova lo de Pedro Ruin… Ruiz… ¡Sánchez! ¿Que si lo llamé para felicitarlo? Oiga, solo ganó unas primarias, no la Liga como el Madrí. Esto me pasa por dar ruedas de prensa. El próximo que quiera preguntarme algo, que lo haga por videoconferencia. Aunque sea juez.

