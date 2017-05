La cadena SER tiende una trampa a Pedro Sánchez

Pepa Bueno ha entrevistado esta semana a Pedro Sánchez en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER con el morbo de que el exsecretario general volvía al GRUPO PRISA, al que acusó de alentar el‘golpe susanista’ en su contra.

Durante la entrevista Pepa Bueno ha estado incomodando a Pedro Sánchez, como buena periodista, pero esta agresividad, contrasta con la suave entrevista que realizó a Susana Díaz. La cadena SER estuvo machacando al secretario general del PSOE, junto con La Sexta, cuyo director de informativos,Antonio García Ferreras, retransmitió en directo en Al Rojo Vivo el ‘golpe’ apoyándolo de forma descarada.

La tensión ha estado en el ambiente durante toda la entrevista. En una parte de ésta, la periodista hablaba de los casos de corrupción del PP a los que describía como “todos conocidos” añadiendo “lo que estalla ahora es el final judicial” y que “Le dan la razón en su ‘No’.” a Pedro Sánchez. Hasta ahora normal, un medio que quiere acabar con la carrera de un político, lo típico, pero al transcribir la entrevista he empezado a entender una serie de maniobras políticas que podrían haber sido un segundo ‘golpe’ a Pedro Sánchez. A las pocas horas de esta entrevista, Unidos Podemos ha lanzado un anuncio a bombo y platillo de una moción de censura. Sin embargo, horas antes, la periodista ha estado insistiendo una y otra vez a Pedro Sánchez para que dijera que iba a montar una moción de censura en cuanto ganara la secretaría general.

La periodista lanzó una serie de preguntas que parecían buscar vincular a Pedro Sánchez con el discurso de Pedro Sánchez al de la moción de censura de Unidos Podemos que anunció horas después. ¿Sabía la SER que Unidos Podemos iba a plantear una moción de censura e intentó tenderle una trampa a Pedro Sánchez? Pablo Iglesias teme la vuelta de Sánchez, sería muy rocambolesco que se hubiera filtrado desde Podemos a la SER lo que iba a hacer, pero, por algún motivo u otro, el GRUPO PRISA estaba muy interesado hoy que Pedro Sánchez dijera lo mismo que Pablo Iglesias. Yo afirmo que lo sabía, y por eso han intentado cargárselo políticamente por segunda vez. Tras el desplome de la candidatura de Susana Díaz, que consigue reunir 50 y 100 personas en sus mítines, esta maniobra podría ser un segundo golpe encubierto para dar alas a toda la derecha política y mediática y a su Juana de Arco, la lideresa andaluza. Puede parecer muy enrevesado pero la animadversión que tienen ciertos grupos mediáticos a Pedro Sánchez, como se demostró en el golpe, me han hecho plantear esta cuestión. Juzguen ustedes mismos:

Pepa Bueno: “Ahora el PP tiene solo 137 diputados. Si la oposición se pusiera de acuerdo podría forzar muchas cosas en la cámara, incluso tumbarlo. ¿Por qué cree que no lo hace?”

Eso tendrá que preguntárselo a quienes están ahora mismo liderando el Partido Socialista. A mí me da la sensación de que el PSOE de la abstención tiene difícil pedir la dimisión a Mariano Rajoy. Me llama mucho la atención hace unas semanas, cuando se conoció que Mariano Rajoy tenía que testificar como consecuencia de la financiación irregular ante la Audiencia Nacional no se pidiera la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados. Nos dan unas excusas que a mí me parecen muchos más formales que políticas. “Hay que esperar a que se constituya la comisión de investigación”, una comisión de investigación sobre la financiación del PP que recuerda un compromiso de investidura de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que además tenía un límite temporal para constituirse, 60 días después de constituirse la investidura de Mariano Rajoy y que a día de hoy no se constituído, no se ha creado. Por tanto creo que la envergadura de los casos de corrupción que estamos viendo exigen de una rendición de cuentas por parte de Mariano Rajoy ante el pleno de la Cámara y por supuesto una asunción de responsabilidades.

A mí me parece Pepa que la corrupción del Partido Popular no está saliendo gratis. Si Mariano Rajoy se niega a pagar esa corrupción la acabaremos pagando todos los españoles en forma de deterioro de desafección y de falta de legitimación de las instituciones democráticas.”

Y aquí insistió la periodista del Grupo PRISA:

Pepa Bueno: “¿Y si es usted secretario general del PSOE que haría?”

Pedro Sánchez: “Pedir la comparecencia de Mariano Rajoy.”

Pepa Bueno: “Vale, y él comparece y dice, aquí no hay nada. ¿Y a continuación?”

Pedro Sánchez: “Pedir la dimisión de Mariano Rajoy.”

Pepa Bueno: “Y él no dimite. ¿Y a continuación? ¿Armaría una moción de censura, intentaría liderarla?”

Pedro Sánchez: “Pero vamos a ver, discúlpeme, déjeme explicarme. ¿Es más grave el caso González que el caso Bárcenas? ¿Es más grave el caso Púnica que el caso Gürtel? ¿Por qué dimite Esperanza Aguirre y no dimite Mariano Rajoy? Yo creo que esta es la cuestión que tenemos que plantearnos todos aquellos que nos dedicamos a la política y que estamos haciendo oposición y que estamos haciendo una oposición útil y por tanto creo que España tiene un problema muy grave con el partido que está ahora mismo gobernando este país y que está podrido de corrupción y esta es la reflexión que tendremos que hacernos todos. Yo recuerdo que la moción de censura, es una moción constructiva y ahora mismo no existe una mayoría alternativa al PP. Pregunta que primero tendrá que responderla su principal aliado parlamentario que Albert Rivera y Ciudadanos.”

Pepa Bueno lanza otra vez la pregunta: “Yo le preguntaba si usted es secretario general. ¿A dónde conduciría el partido socialista para tratar salir efectivamente de esta situación de bloqueo político que provoca el escándalo de corrupción de cada día?”

“Pedro Sánchez: “Desde luego yo creo que pasa por la dimisión de Mariano Rajoy. Creo que Mariano Rajoy, tiene que dimitir y hay que exigirle esas responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados. Se dice ya con un desparpajo, ayer Floriano reconoce que el PP sabía de la cuenta corriente en Suiza de Ignacio González. Ese silencio cómplice. Tenemos que escuchar a Mariano Rajoy decir que aquí en España “Quien la hace la paga”. No, a quién le pillan la paga. Y ¿Cuántos Ignacios González, Granados, Bárcenas hay escondidos en el PP que aún no sepamos?La justicia desgraciadamente por la falta de medios como bien decía el juez Velasco ahora mismo tiene capacidad para poder llegar a estos casos de corrupción.”

Pepa Bueno vuelve a insistir: “Yo le preguntaba por la impotencia política porque la descripción de la situación la hacemos cada día los medios de comunicación. ¿Cómo se sale de aquí? (…) Porque parece que él no tiene intención de dimitir, no lo parece.”

El señor ya ha visto lo que dijo desde Brasil, que hay que esperar a que escampe, a que pase la tormenta. Efectivamente como siempre ocurre acabamos pagando los españoles en forma de deterioro estos casos de corrupción. Yo creo que tenemos que ser implacables. Si hay algo que hay que ser intransigente, desde el punto de vista democrático, es con la corrupción y en este caso yo creo que la democracia española tiene un problema muy grave con el Partido Popular porque insisto, porque es un problema de corrupción sistémico y en eso el Partido Socialista no puede ser ambiguo, tiene que ser contundente.

Origen: La cadena SER tiende una trampa a Pedro Sánchez