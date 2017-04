Por César Llorca –

Esta ambiciosa Presidenta de la Junta de Andalucía va a obtener en mi opinión un rotundo fracaso a sus pretensiones de ser, además del puesto que ocupa, Secretaria General del PSOE.

Y no solo por razones obvias, que los afiliados van a sancionar negándole sus votos, porque son conscientes de que esas ambiciones son insostenibles, sino que además, porque para su consecución, la han llevado a basarse en mentiras, para la organización de una estrategia maquiavélica para acabar como sea con Pedro Sánchez, y con un modelo de partido autónomo y de izquierdas, que representa la opción del ex Secretario General del PSOE.

Y el que miente, y no rectifica, reconociendo su mentira, está condenado a seguir con mentiras y más mentiras como los únicos instrumentos para lograr sus malvadas pretensiones. Esa es la radiografía política de Susana Díaz.

Pero esas tristes y lamentables actuaciones, bajo el manto de las vergonzosas protecciones que le están facilitando los Felipe González, Guerra, Rubalcaba, Zapatero y Cía., no son el presagio favorable de un buen resultado para salir airosa de las Primarias. Porque estos ex han perdido ya, las influencias que antaño tuvieron entre los afiliados y votantes al PSOE; y por esa razón, decenas de miles de afiliados socialistas, ante esas pérfidas manipulaciones para lograr que Susana Díaz sea la ganadora en las primarias, no le van a dar, en mi opinión, los votos suficientes para ello.

Los afiliados y los votantes al PSOE rechazamos las pretensiones de los que, desde las buenas posiciones económicas que lograron con sus política, ahora se resisten a aceptar que las pérdidas ininterrumpidas de la influencia social de la socialdemocracia europea necesita una reorientación de las políticas que, haciendo de la colaboración de clases el eje fundamental de las mismas, han sido el origen, la causa fundamental del retroceso electoral de los partidos socialdemócratas en Europa, y especialmente del PSOE.

En recientes artículos ya abordé, desde mi modesta opinión, las causas de esas pérdidas en las elecciones en Holanda y en general apuntaba a la necesidad de que, tras el periodo de la posguerra y la creación de los estados del bienestar, los partidos socialistas, llegada la crisis –al menos sus dirigentes–, se fueron acomodando en los gobiernos de cohabitación con los partidos de la derecha.

Y ese fue el gran pecado original que cometieron todos los partidos socialdemócratas, y el que millones de ciudadanos han constatado. Ya que, a partir de esas coincidencias entre los partidos de derecha e izquierda, las políticas socialdemócratas se fueron alejando de las soluciones necesarias a los problemas del paro y empeoramiento de las condiciones de vida, que la crisis había generado en todos y cada uno de los países. Aún con dimensiones diferentes, pero cuyas manifestaciones han sido bien evidentes.

En nuestro país, ese pecado original lo cometió José Luis Rodríguez Zapatero al pactar desde el Gobierno con el PP de Mariano Rajoy la modificación del artículo 135 de la Constitución. Y ese fue el lugar de partida, en mi opinión, desde donde se fue generando, a partir de la pérdida de las elecciones generales, la degradación de las políticas auténticamente socialdemócratas que hoy persisten en mantener, y cuya más clara expresión de ello fue la de abstenerse en la investidura para hacer posible el gobierno de Mariano Rajoy.

De ahí, pues, que el “¡NO! es ¡NO!” que ha venido defendiendo Pedro Sánchez junto a cada vez más cuadros dirigentes y afiliados, no solo ha sido el ¡No! a Mariano Rajoy y sus políticas, por su corrupción política. Sino el ¡NO! a continuar con la trayectoria de colaboración de clases, que los ciudadanos rechazamos. Un ¡NO! que es el inicio de la transformación necesaria que se debe verificar en el PSOE en esta etapa, en nuestro país.

Frente a Pedro Sánchez ha estado la conjura de los 17 miembros de la Comisión Ejecutiva, de la que salió el golpe del 1 de octubre, encabezado por Susana Díaz, que sigue obsesionada contra Pedro Sánchez, pero que tiene en su contra la imagen fría y las espectaculares ambiciones que le han llevado a recurrir a sus maniobras conspiradoras.

Susana Díaz, hasta el día de hoy, solo está cacareando en sus actos acerca de la necesidad de reunificar el partido, como si la división que ella misma ha provocado la hubieran olvidado quienes tienen el derecho a votar en las Primarias quién va a ser el nuevo secretario general del PSOE.

Pero la Revolución Militante ha surgido como respuesta a las maniobras de Susana Díaz. La comisión gestora al servicio de la andaluza ha necesitado 8 meses para hilvanar primarias y congreso a su gusto, cuando en 40 días lo tenía que haber resuelto. Y frente a los apoyos de algunos barones y de quienes desde la veteranía de Ex actúan como la quinta columna. Si pese a ese clamor de los afiliados, como consecuencia de todas las maniobras del Clan Susana esta saliera triunfante, sería un golpe mortal para el PSOE, para sus afiliados y votantes que tendrían que reaccionar en defensa de la opción de una Nueva Socialdemocracia y de un PSOE de izquierdas.

Porque si nos fijamos en quienes apoyan a Susana Díaz… Desde el PP, Podemos, y desde los medios La Razón, El País y otros, así como las viejas glorias… Ya nos podemos hacer una clara idea de lo que supondría una victoria de Susana Díaz: la pérdida brutal de la influencia social del PSOE, incluso entre la militancia.

Pese a todos esos sostenes, lo que ya se está comentando, con motivo y razón, es el temor inmenso de Susana Díaz a perder las elecciones.

Porque no hace falta ser un experto politólogo para constatar y concluir que, vistos los pronunciamientos favorables de miles y miles de afiliados a Pedro Sánchez y el proyecto de PSOE en el marco de una Nueva Socialdemocracia, va a concluir esta batalla entre lo caduco y lo nuevo con un claro vencedor: Pedro Sánchez, que tiene la más fuerte alianza con los afiliados, y sin ella no es posible ganar.

Y ese es un aspecto que ya tiene asustadita a Susana Díaz. Claro que no será extraño que esta aspirante a “coser los desgarros” que ha provocado en el PSOE intente cualquier patraña que se le ocurra, para salir ganadora en las Primarias.

Una buena son las invitaciones que Susana Díaz está cursando al precio de 50€ para asistir al almuerzo-coloquio que reza en las mismas, donde Díaz será presentada por Miquel Iceta en un hotel de Barcelona para el próximo miércoles 26.

La organización de actos como los que va a celebrar Susana Díaz, en definitiva un Almuerzo-coloquio mediante el pago de 50 €, dice ya por sí sola, por si alguien no lo tiene claro, lo que supondría que Susana Díaz saliese triunfante en las primarias.

Yo creo que lo errores no solo tienen sus causas, sino también sus propósitos. Ahí se encuentran el origen y la justificación que hay que establecer con claridad en esta compleja pero apasionante lucha entre el mantenimiento de un error histórico que Susana Díaz se empeña en mantener, y la opción de una Nueva Socialdemocracia y un PSOE de izquierdas” que Pedro Sánchez está defendiendo.

¡Ser o no ser! ¡Por ahora una derrota segura de Susana Díaz!

