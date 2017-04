IU exige “contundencia” y “medidas ejemplarizantes” en el reciente vertido de Navia

CARLOS SANTOS. PERIODISTA El problema en Murcia no es la falta de respeto a la presunción de inocencia: es que algunos intentan acogerse a la presunción de impunidad. Viene de lejos. La convicción de que los desmanes propios van a quedar sin castigo es una enfermedad del poder de la que empezamos a advertir primeros síntomas en tiempos de Mario Conde y Luis […]

ARSENIO ESCOLAR. DIRECTOR DE 20MINUTOS ETA culmina a medias su derrota. A medias, porque hay dudas de si ha entregado todo el arsenal del que disponía y, sobre todo, porque no ha dado el paso final que espera toda la sociedad, desde sus víctimas hasta probablemente sus presos: la disolución de la banda y el saldo de sus cuentas con la justicia. No tarden más […]

MÀXIM HUERTA. PERIODISTA Y ESCRITOR Hay veces que me coloco delante del teléfono móvil y empiezo a mirarlo fijamente, tanto que llega a parecerme telequinesia. La magia esa que al parecer mueve objetos con la mente. Pero no se mueve, es la miopía que juega con las distancias y me marea porque sigo sin revisar la graduación. Lo miro diciéndole, te voy a apaga […]

MÀXIM HUERTA. PERIODISTA Y ESCRITOR