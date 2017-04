Lumbreras, trepas y grabaciones de audio, crónica de una conjura en el PSOE

La carita desencajada de Susana Díaz de ayer al ser preguntada por las palabras de Miguel Ángel Heredia era un poema. La pena es que no le preguntaron después de las contundentes declaraciones de Zaida Cantera que, al ser una persona muy valiente, se enfrentó a un superior dentro del ejército ante la justicia castrense, dijo las verdades del barquero de lo que se coció en los pucheros llenos de sapos y murciélagos de la baronesa y sus esbirros.

Ya se confirma que todo lo que aireó el ‘periodista/político’ Antonio García Ferrerasy todos los demás medios que apoyaron el golpe, era una farsa. Pedro Sánchez si iba a formar gobierno era con Unidos Podemos y apelaría a la responsabilidad de Ciudadanos para abstenerse, evitando así unas terceras elecciones y desbancando al partido más corrupto de Europa del poder. Pero ahí salieron los subalternos de Rajoy, esos que tienen tanto que esconder como él, a hacerle un trabajito fino. La jefa urdió una conspiración en la que se conjuraron mucha gente, ya que ella es buena en el tema de cañerías llenas de suciedad, y todos los partidos confían mucho en una buena fontanera que se entienda con los fontaneros de otros partidos.

Lo que hay detrás es una ceguera cortoplacista de aquellos a los que les interesa MANTENER SU PUESTITO DE TRABAJO, todos los años que puedan, hasta que pase el chaparrón, como si la gente fuera a olvidarse de los cambios que necesitan los partidos y la sociedad.

El 15M engloba a mucha gente, muchos más que Unidos Podemos, afecta sobre todo a la izquierda y a la gente que tiene ética. Por eso, cuando se ve las mentiras que se urdieron por el poder, como los barones y los viejos jarrones chinos, fueron embrujados por Nuestra Señora de la Abstención, la gente se pone muy nerviosa y se indigna con razón.

No podemos olvidar lo que sucedió, lo que hicieron unos cuantos. Ahora la jefa dice que ella lleva meses intentando que vuelva la fraternidad en el partido. ¿Ella? ¿La que entró con su escoba como elefanta en una cacharrería para cargarse el partido? ¿La que ha ejecutado 32 ‘golpes’ desde ‘chiquetita’?

Es muy triste que siga toda esta gente cobrando dinero público y no se pongan en la cola del paro. Deberían sentir lo que se sufre cuando eres obrero de verdad y no te puedes ni formar porque Susana Díaz ha quitado 600 millones a los parados y trabajadores andaluces para la formación, para que no le manchara a ella toda la corrupción que había.

Deberían, ella y el exvicepresidente de Cajasol sin estudios superiores, Mario Jiménez, acabar de cajera y de reponedor en algún supermercado de una gran cadena, para que vieran las malas condiciones laborales, esas que ellos han permitido que se sigan aplicando.

La izquierda necesita unirse, y todo aquel que haya venido a dividirla, se llame Susana Díaz, García Ferreras o Cebrián, a cambio de sus poltronas, debería dedicarse a otra cosa por el bien de todos.

El PSOE debería escuchar al 15M y adaptarse, porque así lo reclama la sociedad,“¡No nos representan!”. Tampoco Pablo Iglesias, que debería dejar de pensar en su sillón, en su ego y en su carrera como showman. ‘El Princeso del Pueblo’ debería dejar de intentar cargarse partidos y seguir con sus ‘Juegos de Tronos’ por simple diversión, o porque se cree muy ‘sexy’. Aquí el que venga que se tome esto en serio y tenga principios, como Zaida Cantera, que siempre ha sido un ejemplo para todos por su entereza y su valentía. Ella sí me representa, no una ‘trepa’ rodeada de ventajistas y conjuradores, que buscan su sueldo con una pose, porque en verdad no tienen ni vergüenza, ni la han pretendido tener nunca. Y el lumbreras éste, que no sé como no dimite ya, tras 21 años de parlamentario de hacer ‘el fantasma’ (por sus sonadas ausencias), y se va a su casa a repasar los apuntes de Ética mientras disfruta de su pensión y sus privilegios.

Origen: Lumbreras, trepas y grabaciones de audio, crónica de una conjura en el PSOE -DIGITALSEVILLA.COM