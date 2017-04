¡SORPRESA! El Email marketing vence a las redes sociales a la hora de lograr tráfico y ventas. Y decían que había muerto

MÀXIM HUERTA. PERIODISTA Si te vas, pero sigues de diputado, no te vas. Es irse poquito. Y si lo anuncias como si fueras el redentor, menos. Si te acorrala la corrupción con imputaciones por delitos de fraude y cohecho, tampoco es irse. Es higiene política. Salubridad. Convengamos, pues, que no es para sacar pecho en la despedida. Pero aquí tardamos mucho en […]

JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ. PERIODISTA Ministro Zoido, tiene usted el privilegio casi medieval de no dar razones a sus administrados cuando dispensa honores. Por ende, es inútil que le pregunte por qué ha concedido al hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, Señor y patrono de la unidad militar de la Legión, la medalla al mérito policial. Aunque […]

HELENA RESANO. PERIODISTA Siempre creemos que tener una buena idea, esa que ayude a miles de personas, requiere de conocimientos científicos, horas de laboratorio y muchas pruebas y ensayo. Pero no, a veces las grandes ideas son muy sencillas. Aquí va una que yo desconocía y que me sorprendió cuando la conocí.En 1937, Finlandia era uno de los países más pobr […]

JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO. ECONOMISTA Pese a que parece que no las tuviera todas consigo, el Gobierno presentó ayer su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Todavía no se sabe qué apoyos tendrá para sacarlos adelante, pero aun así se ha considerado conveniente elevar para su discusión en el Congreso las cuentas para este año y no prorro […]

JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO. ECONOMISTA