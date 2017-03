Pedro Sánchez no abrirá una cuenta a través de Ferraz para financiar gastos porque, según denunció Margarita Robles, “lo que se pretende es poner algún tipo de obstáculo a su candidatura” desde la gestora de la Díaz

Pedro Sánchez, de momento, seguirá por libre en la carrera de las primarias y por ahora no abrirá una cuenta corriente a través de Ferraz para financiar sus gastos: “Una voluntad de control que lo que pretende es poner algún tipo de obstáculo a la candidatura de Pedro Sánchez” ha defendido la diputada Margarita Robles.

Su campaña de crowdfunding ha recaudado ya más de 80.000 euros a través de donaciones anónimas.

Hay proyectos que superan los 20.000 pero este sistema, según la gestora, escapa a la ley de financiación de partidos políticos: “Evidentemente vamos a cumplir la ley que establece claramente cómo se tienen que regular los procesos de donación al partido que tienen que hacerse a través de una cuenta única y exclusiva para esa materia” ha explicado Mario Jiménez. El problema es que las donaciones no se hicieron al PSOE controlado por la gestora, ya querrían ellos, sino a la campaña que lidera Pedro Sánchez y que llevan a cabo los sanchistas. Pero muchos escrúpulos a la hora de intentar atrapar dinero ajeno no se ven desde Ferraz, acostumbrados a la mamandurria y el enchufismo de toda la vida.

Los otros dos aspirantes a las primarias que concurren con Sánchez, ese par de engranajes del aparato llamados Díaz y López, sí están de acuerdo con el sistema de Ferraz. Por supuesto, dado que los orígenes de sus propias financiaciones se hallan mucho menos claros que el crowdfunding de Sánchez, con actos de campaña como el promocionado por el alcalde de Vigo a favor de la Díaz. Usó sus cargos de representación de los alcaldes españoles, y nunca llegó a saberse de dónde salieron los fondos para sufragar el evento. Ahora, atemorizados ante la increíble cantidad recaudada por Sánchez en tiempo récord a través del crowdfunding (señal del éxito entre los militantes del ex secretario general que se negó a entregar el PSOE al Partido Popular) intentan frenar su avance por todos los medios. Y cuando se dice “todos los medios”, es TODOS los medios, más o menos limpios, que escrúpulos pocos.

Susana Díaz ya ha abierto la cuenta a través del partido y Patxi López dice que aporta transparencia: “Cuanto más nos ajustemos a lo que exige la ley de partidos mejor, por lo tanto esa propuesta bienvenida sea” ha defendido López. A él qué me le da, si no se come un colín.

El equipo de Pedro Sánchez cuestiona, aparte de los obstáculos maquiavélicos que opone el aparato del partido a su candidatura, el censo de los militantes socialistas. Zaida Cantera, vía twitter, ha criticado unas afiliaciones en Albacete paralizadas, por irregulares, según el PSOE de Castilla La Mancha. Cantera se enzarzó con una diputada que pidió respeto. Zaida Cantera hace apenas un mes se afilió al PSOE, aunque se ha convertido en una activista de primera línea en favor de la vuelta a los principios y valores de la izquierda, y a dejar de ser los siervos del PP (obra de la preclara Susana).

Origen: LA SEXTA TV | Pedro Sánchez, por libre en la carrera de las primarias: no abrirá una cuenta a través de Ferraz para financiar gastos