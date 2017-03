POLILLA GUATEMALTECA: El Principado prohibirá la plantación de patata en cuatro concejos completos del occidente y en tres zonas aisladas de Navia, Valdés y Cudillero

PERSONAL DE SUPERMERCADO en Oviedo Oviedo (Asturias)Empresa: MERCADONADescripción: Personal de Supermercado Todos los puestos Jornada Completa 40 h / Semanales. Jornada laboral de Lunes a Sábado. Formación a cargo de la empresa.Requisitos: Don de gentes. Carne de conducir para puesto de reparto. Disponibilidad horaria de Lunes a SábadoContrato: De duración determinadaJornada: CompletaSal […]

Delegado /a Comercial soluciones TPV Llanera (Asturias)Empresa: Onsite ITDescripción: ONPOS es una empresa asturiana en fase de consolidación y crecimiento. Nuestra principal actividad es la comercialización de soluciones IT focalizadas a negocios, principalmente del sector ...Contrato: Otros contratosJornada: CompletaSalario: 12000€ Bruto/año14-03-2017

Programador C++ Proyecto Aeronavegación Gijón (Asturias)Empresa: Indra Software LabsDescripción: Como parte esencial de nuestro equipo en Indra Software Labs Gijón tendrás la responsabilidad de realizar funciones de desarrollador C++ con conocimientos en Java (no orientado a web) y ...Requisitos: Únicamente Titulados de Grado o Máster en Informática,Telemática, Matemáticas o Física. Cono […]

JEFE/A TALLER DE MECANIZADO Zona Centro Asturias (Asturias)Empresa: SYNERGIE T.T., E.T.T. AsturiasDescripción: Seleccionamos para importante empresa del sector metal, Jefe/a de Taller de fabricación por mecanizado, con amplia experiencia como Jefe/a de Taller de fabricación de metal (Tornos-Fresas) y con ...Requisitos: - Experiencia de al menos 3 años como Jefe/a de Taller de fabri […]

Representante de comercio GRUPO CONTROL LABORAL Gijon (Asturias)Empresa: IBERXEREZDescripción: Buscamos comercial para red comercial de Asturias las funciones seran: Captacion y fidelizacion de clientes para nuestros productos. Asesoramos a todo tipo de Pyme y residencial sobre la mejora en ...Requisitos: Capacidad de comunicacion. Carnet de conducir Emprendedor,perseverante, con ganas de superacion pers […]

AIX Engineer / Ingeniero de Sistemas AIX Avilés (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: Due to the expansion process of our office in Asturias, CSC is looking for an AIX Engineer. Tasks and responsibilities: - Drive the design of our system architecture and actively prepare for new ...Requisitos: -Good UNIX skills, preferably IBM AIX: Filesystem management. - Patching (ML/TL […]

ESPECIALISTA PRODUCCIÓN Y CALIDAD Oviedo (Asturias)Empresa: professional work ettDescripción: Para importante multinacional del sector metal seleccionamos ESPECIALISTAS - Tareas de operario de empaquetado de piezas y verificación .- Formación Profesional Grado Superior o Medio de ...Requisitos: FP de grado medio de automoción (mecánica de vehículos). Un año de experiencia en cadenas d […]

Chapista-pintor Aviles (Asturias)Empresa: PMG ASTUR SOCIEDAD LIMITADA.Descripción: Se necesita para compra-venta en Aviles pintor chapista de vehiculos oficial de primera para reparar y pintar. Abstenerse gente con poca experiencia Contrato: IndefinidoJornada: Completa14-03-2017

Teleoperadores/as turno de tarde. Gijón (Asturias)Empresa: Unisono GijónDescripción: Unisono Gijón busca teleoperadores/as para emisión de llamadas y venta de servicios y productos de dos de las principales marcas de compañía energética. Ofrecemos: - Puesto estable en servicio ...Requisitos: - 1 año experiencia puesto similar - Habilidades de venta, orientación al cliente. - Empatà […]

COMERCIAL EMPRESA Gijon (Asturias)Empresa: ElectryConsulting - AsturiasDescripción: ELECTRYCONSULTING como principal consultoría energética del país a nivel nacional con 50.000 clientes te brinda la oportunidad de incorporarte a su Plan de Carrera Profesional donde tendrás la ...Requisitos: Dedicación e implicación en el desarrollo de la marca comercial. Comerciales co […]

Promotor para ONG 800 € fijo + incen 4?5h dia Gijón (Asturias)Empresa: Comite Español de ACNURDescripción: Trabaja con nosotros con jornada parcial y con un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos y contratación directa por EACNUR, como PROMOTOR/ CAPTADOR DE SOCIOS, dentro ...Requisitos: Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de supera […]

Linux System Engineer Aviles (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: Due to the expansion process of our office in Asturias, CSC is looking for a Linux System Engineer who will responsible of: - The Linux System Engineer will drive the design of our system ...Requisitos: Required: - Incident problem management experience - Remote troubleshooting - 3 years of […]

Promotor para ONG 800 € fijo + incen 4?5h dia. Oviedo (Asturias)Empresa: Comite Español de ACNURDescripción: Trabaja con nosotros con jornada parcial y con un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos y contratación directa por EACNUR, como PROMOTOR/ CAPTADOR DE SOCIOS, dentro ...Requisitos: Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de supera […]