Pedro Sánchez, un 30% por delante de Susana Díaz en redes, teme al censo del PSOE porque las presiones y amenazas del aparato sobre los militantes de toda España están aumentando a medida que se acercan las primarias 

Facebook y twitter se han pronunciado. Pedro Sánchez tendría un apoyo del 60,7% entre los militantes socialistas que están en las redes sociales. Susana Díaz obtendría el 30,1% y Patxi López, el 9,2%. El sondeo, encargado por el equipo de la candidatura de Sánchez a una consultora nacional con la que trabajaban cuando estaban en Ferraz, viene a sumarse a la euforia provocada en los últimos días por el éxito en las convocatorias del ex secretario general, un muerto que el acto de Madrid ha confirmado que goza de buena salud. Por ahora.

Los datos van en la misma línea que los encargados por los susanistas para testar el apoyo de la militancia andaluza, que arrojarían un apoyo a Pedro Sánchez que “ni él mismo soñaría”, según ABC de Sevilla. El estudio de los críticos con la Gestora añade que “Pedro no se ha resentido con la media salida de Susana Díaz el 11 de febrero. Es más, sube, sube tres décimas desde el 11 de febrero, día del mitin de la presidenta andaluza con los alcaldes”.

Pero los buenos augurios, acompañados por el calor de los gritos del “No es No” de la militancia en los actos del ex secretario general, hay que ponerlos a enfriar cuando se desciende al detalle del censo y cómo será el mecanismo de las primarias.

Presiones a alcaldes y dirigentes

Las presiones a los alcaldes y dirigentes territoriales van en aumento. Cualquier militante con cargo que se acerque a un acto de Sánchez o de los críticos que le apoyan recibe inmediatamente un Whatsapp advirtiendo: “Ya te hemos visto en el acto”. A otros les llaman previamente y les recuerdan que tienen pendiente la subvención del colegio o del parque del pueblo. “Las diputaciones manejan un abultado presupuesto frente a los medianos y pequeños ayuntamientos, que están a dos velas. Si van a los actos de Sánchez, saben que se quedan sin dinero para hacer el polideportivo que prometieron. Además de ser sustituido por otro en las próximas elecciones”, explica un dirigente territorial que está colaborando con la Gestora.

En el equipo sanchista, una de las máximas preocupaciones es cómo se va a articular el proceso de votación a elegir candidato en primarias, puesto que será la Gestora quien lo establezca. ¿Quiénes van a poder votar? Es un misterio. Sólo César Luena controlaba el censo total durante la etapa de Sánchez. Es de sobra conocido que el ex número dos de Sánchez apoya ahora a Patxi López. “Sabemos que ha habido alrededor de 500 peticiones de afiliación y las han devuelto. Están tratando de evitar desembarcos masivos de militantes, porque creen que pueden beneficiar a Pedro Sánchez”, relata un diputado próximo a la candidatura sanchista.

Una vez que se aclare la cifra de censandos, hay que ver cómo se vota. ¿Habrá urna en todas las agrupaciones socialistas? “Se colocarán unas 2.000 urnas por toda España y varias agrupaciones votarán en la misma”, asegura un dirigente cercano a la Gestora. Sin embargo, algunos de los diputados del ‘No’ temen -como ha sucedido otras veces, según advierten- que en pequeñas agrupaciones quede el alcalde a comer con 10 u 11 militantes y les convenza de a quién hay que votar por su bien.

Tanto las filas sanchistas como las susanistas coinciden en que no es fácil que Pedro pueda ganar al aparato, pero si quedan muy igualados, habrá que ver como se maneja el asunto.

Las presiones pueden ser muy eficaces, primero sobre los alcaldes y las agrupaciones socialistas de los pueblos donde todos los militantes se conocen y ponen cara. Es fácil identificar a quién vota cada uno; en un segundo nivel, en las ciudades -donde quiere centrar su esfuerzo una parte de los miembros del grupo sanchista- consideran más difícil influir. Por si acaso, dicen: “Pondremos a voluntarios a pie de urna a vigilar. En algunos casos, como en Andalucía, hasta cinco”.

Miedo en Ferraz

El miedo se está apoderando de la dirección de Ferraz y del Congreso. El propio Eduardo Madina se paseaba abatido el martes de esta misma semana por los pasillos del Parlamento, mientras comentaba a sus fieles que no le gustaba nada el aluvión de simpatizantes y militantes que la noche anterior formaban una cola interminable para intentar entrar al Círculo de Bellas Artes. La misma desagradable sorpresa que se llevaron dos diputadas socialistas que fueron a apoyar a las mujeres que hacen huelga en la puerta del Sol contra la violencia machista. “¿Le pueden decir a Pedro Sánchez que venga?”, le pidió una de ellas a las diputadas, que respondieron que el ex secretario general ya no es nadie en el partido.

El entusiasmo hacia Sánchez no se interpreta en Ferraz como consecuencia de la animadversión que provoca la presidenta andaluza fuera de sus dominios. “En el PSOE somos especialistas en elegir siempre al secretario general que menos cala en la calle. Ya pasó con Chacón y Alfredo, y ahora pasará con Susana y Pedro. Nos los dicen los sondeos”, recuerda un socialista del entorno de la Gestora. Tanto las filas sanchistas como las susanistas coinciden en que no es fácil que Pedro pueda ganar al aparato, pero si quedan muy igualados, habrá que ver como se maneja el asunto.

Como ha pasado en Podemos tras Vistalegre 2, la sangre no dejará de correr tras el Congreso.

