Elorza (PSOE) rechaza en Cuenca componendas y pactos entre generales – Cuenca – CLM24 – #RecuperaPSOE #PrimariasYA #CongresoYA

El diputado del PSOE Odón Elorza ha exigido este miércoles que se convoque cuanto antes un proceso de primarias y un Congreso que sirva para “revolucionar este partido para que sea un partido con vocación de gobierno y mayoritario en la izquierda”, y ha advertido de que “no se consigue con componendas ni pactos entre generales; es el momento de la militancia”.

En una rueda de prensa antes de intervenir en una asamblea convocada por la Plataforma pro Congreso y Primarias de Cuenca, Elorza ha resaltado que lo primero que tiene que hacer el PSOE es convocar un proceso de primarias y un congreso “con una gestora que pilote el proceso con una actitud de neutralidad absoluta, y a partir de la convocatoria ya se verá quiénes se presentan y en qué condiciones, y entonces empezará el debate”.

“Queremos un debate de ideas”, ha advertido el ex alcalde donostiarra, y no nominalista porque “a día de hoy no hay ningún candidato o candidata ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Bilbao”.

Ha indicado que lo contrario sería una vuelta atrás, “a una forma de entender la política viejuna, de tenerlo todo atado antes de las primarias: el candidato, una única candidatura porque eso es bueno para el partido, lo que soslaya y margina el debate; y como tienes el pacto entre generales tienes predeterminado el resultado tras hacer una campaña de inducción del voto a la militancia”.

Preguntado por la posibilidad de que el próximo Comité Federal del sábado 14 fije la fecha de las primarias en mayo y del Congreso en junio, Elorza ha resaltado que serían cinco meses más “sin liderazgo, sin dirección política, y sin equipos conformados”, y ha recordado el riesgo de que, si el gobierno no consigue aprobar sus presupuestos, “Rajoy apriete el botón rojo y disuelva las Cortes; si eso ocurre, ¿en qué condiciones afrontaría el Partido Socialista unas nuevas elecciones anticipadas?”.

Elorza ha estado acompañado por la también diputada Luz Martínez Seijo, que ha apostillado que la situación es “de verdadera urgencia”, que el Comité Federal del sábado puede convocar las primarias a mediados de marzo y que en todo caso “retrasarlo más allá de la primavera carece de sentido”.

Por su parte, el miembro del Comité Federal Andrés Perelló espera que el próximo sábado se debata y se decida “con claridad” el calendario, y ha recordado que la gestora “entienda que su misión era haberse ido ya”, una afirmación que hace “sin acritud”.

