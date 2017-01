Los críticos del PSOE organizan una protesta antes del Comité Federal que decidirá la fecha de las primarias y Congreso #PrimariasYA #CongresoYA #RecuperaPSOE

Las 40 plataformas críticas del PSOE rompen la directriz de la Gestora de acabar con el “ruido” interno. Un día antes del Comité Federal que formalizará el calendario de primarias y congreso previsto -finales de mayo y comienzos de junio-, los críticos se reunirán en Madrid para mostrar su rechazo a estos plazos. Las plataformas preparan una gran convocatoria el viernes por la tarde en la capital, donde mostrarán el malestar de la militancia que reclama la elección de un nuevo secretario general.

Cien días después de la constitución de la Comisión Gestora, los críticos del PSOE quieren acabar con esa dirección interina, que consideran ilegítima para tomar decisiones de tanto calado como la abstención en la investidura de Mariano Rajoy o los grandes acuerdos económicos con el PP. Tras la decisión de mantener esa Gestora al frente del partido hasta finales de mayo, las plataformas quieren mostrar su rechazo a lo que consideran un secuestro del partido.

Los críticos, que redactarán un manifiesto, desafían la orden de silencio de la Gestora

Lo harán a través de un manifiesto que se dará a conocer durante el encuentro. Además, los críticos pretenden llevar su enfado al Comité Federal, a pesar de los llamamientos del portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, a la paz interna. Fuentes de la coordinación de este movimiento explican que se prevé la intervención de representantes críticos en el cónclave socialista.

En concreto, Jiménez pidió el miércoles que el calendario que apruebe el Comité Federal sea “acatado por toda la organización”. En declaraciones en la sede del PSOE, reclamó que, a partir del sábado, “todas las energías del partido se centren en la conformación del nuevo proyecto político del socialismo en España, que dé una respuesta al nuevo tiempo y nueva situación del país” y convierta al PSOE en una “nueva alternativa” que les lleve “al Gobierno con el voto de los ciudadanos”. Por ello, pidió que “una parte importante de las energías” se centre en la actual tarea de oposición a nivel nacional y en la tarea de Gobierno al frente de algunas instituciones en España.

La sede alternativa abrirá el lunes en Ferraz

Por otro lado, la nueva asociación sin ánimo de lucro Amigos Socialistas, formada por medio centenar de militantes y voluntarios del PSOE, prevé abrir el próximo lunes las puertas de su polémica sede en la calle de Ferraz, número 10, con el objetivo, entre otros, de “fomentar las afiliaciones”.

Fuentes de la asociación explicaron a Efe que sus miembros se encuentran “cabreadísimos” por el expediente informativo que les quiere abrir la Gestora. No obstante, mantienen su planes de “contestar las quejas de las personas que quieren afiliarse por vía directa (internet) y no pueden por problemas en la página y remitirles a la vía oficial (correos electrónicos de atención al militante) del partido”.

Los miembros de Amigos Socialistas aseguran que el ex secretario general Pedro Sánchez no está con ellos y que no tienen “contacto con él para nada” y que cada uno votará con “total libertad a quien quiera” en las próximas primarias.

Aunque la semana pasada retiraron las siglas del PSOE del escaparate del local que han alquilado a sesenta números de distancia de la sede federal, este grupo de militantes dice no entender por qué la Gestora les obligó a hacerlo ni el “revuelo” que se ha formado en torno a este asunto.

Origen: Los críticos del PSOE organizan una protesta antes del Comité Federal