Pedro Sánchez pide paciencia: “Hablaré de mi candidatura cuando se convoque el congreso del PSOE”

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez va a resistir las presiones, incluso de personas de su entorno, y no va a despejar las dudas sobre su futuro hasta que no haya un calendario y una convocatoria oficial del 39 Congreso Federal del PSOE. Así lo confirmó ayer el ex líder socialista en conversación con EL MUNDO, rompiendo un silencio de varias semanas: «No hablaré de mi candidatura hasta que no se convoque oficialmente el congreso federal», dijo Sánchez a este diario.

El ex líder socialista se muestra fuerte y animado, según sus más próximos y como afirma él mismo. Más tras el manifiesto firmado por casi 70 cargos medios del PSOE de 13 federaciones que apoyan su candidatura [lea el documento en PDF]. Eso sí, el ex secretario general quiere medir sus tiempos y no precipitarse.

Su entorno cree que sería “un error” hacerlo antes de que se conozcan “el calendario y las reglas del juego”

Pedro Sánchez, por tanto, esperará a que el Comité Federal convoque oficialmente el cónclave: «Antes, no hay nada a lo que presentarse», añadió. Esto podría ser el próximo 14 de enero, cuando se reunirá el máximo órgano de dirección del PSOE entre congreso y congreso. O después, si la Gestora sigue dilatando los tiempos con el objetivo no declarado de que la candidatura de Sánchez se diluya.

El ex diputado, que dimitió para no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy no desobedecer al Comité Federal del PSOE, quiere cerrar el debate que se ha abierto en torno a su indefinición y a las incógnitas abiertas sobre su candidatura a primarias. Aún no ha decidido si se presentará, pero sus más próximos tienen la impresión de que terminará dando el paso. La diputada Adriana Lastra aseguró ayer a La Voz de Asturias que tiene «el convencimiento personal y político de que Pedro se va a presentar, que es lo que está esperando mucha gente. Pedro representa la ilusión y la esperanza de la mayoría de la militancia de este partido y va a estar a la altura, y se va a presentar».

Dirigentes próximos a él recuerdan que ni Susana Díaz ni Patxi López han anunciado la candidatura a un congreso que aún no está convocado. Y añaden que Sánchez tampoco lo hará, a pesar de que muchos de sus partidarios se lo han pedido.

Los barones evitan definirse a favor de ningún candidato porque “no es el momento”

Sánchez quiso también ayer, en conversación con este diario, «agradecer de corazón las muestras de apoyo» que ha recibido en los últimos días. Personas de su entorno consideran que sería «un error» que el ex líder socialista anunciara su candidatura antes de que haya «un calendario, unas primarias, un censo y unas reglas del juego». Lo contrario, consideran, sería «precipitarse», que es lo que quieren sus adversarios, internos y externos, añaden.

Los promotores de la candidatura de Sánchez, que aún no ha decidido si se presentará a las primarias, niegan que el tiempo corra en su contra. Ayer aseguraron a este diario que «si vamos consiguiendo hitos como los de Xirivella o Asturias no hay ningún problema».

Los impulsores de Sánchez, entre los que están los diputados José Luis Ábalos(Valencia), Adriana Lastra (Asturias) o el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla),Francisco Toscano, no descartan próximas salidas del ex líder socialista. Aseguran que tienen peticiones de agrupaciones de Andalucía, Extremadura yAragón, entre otras federaciones, para que Sánchez haga actos con militantes.

El ex líder del PSOE planea viajar a Bruselas el 10 y el 11 de enero, aunque aún no ha cerrado su agenda

Su equipo planea preparar un viaje a Bruselas el 10 y el 11 de enero, antes del Comité Federal, como pudo saber este periódico, aunque esta salida está sin cerrar y sin agenda.

La misma prudencia que muestra el ex candidato a la Presidencia del Gobiernola van a tener la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, o el ex lehendakari Patxi López. El entorno del dirigente vasco, que cuenta con el respaldo de algunos barones que apoyaron a Sánchez, asegura que aún no ha decidido si se presentará o no al congreso federal.

El caso de Díaz parece el más claro. Los barones que derribaron a Sánchez en el Comité Federal aseguran, incluso públicamente, que es muy probable que se presente. Lo mismo hace su entorno en Sevilla. Sin embargo, Susana Díaz sigue respondiendo que su ocupación principal es Andalucía, el mismo argumento que utilizó para no presentarse en 2014 y en 2015. En ambas ocasiones, los mismos pesos pesados que ahora también se lo pidieron.

Ayer, la presidenta de la Gestora del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, mostró su respaldo al documento firmado por unos 70 dirigentes socialistas en el que piden a Sánchez que dé el paso de presentarse a la Secretaría General. La también diputada autonómica aclaró que este apoyo lo realiza «a nivel particular», ya que este asunto no ha sido tratado en los órganos del partido en Melilla.

