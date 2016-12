EL SECUESTRO DEL PSOE – Llamemos a las cosas por su nombre, el PSOE está secuestrado. #MilitantesEnPie Antetodomuchacalma. El blog de nacho lópez

Llamemos a las cosas por su nombre, el PSOE está secuestrado. Un secuestro que comenzó la noche del 1 de octubre en un calamitoso Comité Federal socialista que propició la dimisión del primer Secretario General elegido directamente por la militancia y su sustitución por una gestora designada por unos pocos miembros del Comité Federal, sin plazo de mandato y con funciones de dirección equiparables a la de una legítima Ejecutiva Federal.

Empecemos con una fundamentación normativa: establecen los Estatutos del PSOE que si dimite un Secretario General se convocará un Congreso Extraordinario. Es un mandato imperativo con la laguna en su articulado de un plazo pues no establece un tiempo en el que debe convocarse, pero dado el inequívoco espíritu de la norma, la inmediatez es el único criterio aceptable. Y continuemos con la norma, o mejor dicho con la ausencia de ella, pues no hay referencias en las normas del PSOE que justifique que una gestora se haga cargo del partido en el caso de la dimisión de su líder, y ni mucho menos que se arrogue unas funciones que sólo se admiten para una dirección política elegida de forma democrática en un congreso.

Lo que se está viviendo dentro del PSOE es una espectáculo de anormalidad democrática que no tiene parangón ni en nuestra historia reciente ni en la de los países de nuestro entorno. Sólo podemos compararlo (por la similitud de su origen) con lo que sucedió dentro también del Partido Socialista cuando Joaquín Almunia dimitió de Secretario General en el año 2000. En ese caso se conformó una Comisión Política presidida por Manuel Chaves, pero que para darse legitimidad fue corroborada por todo el Comité Federal y por los análogos órganos de todas las federaciones autonómicas. Y tuvo una única función que anunció con prontitud y ejecutó con nitidez y transparencia: convocar el congreso en el que fue elegido posteriormente Zapatero. Aquel momento excepcional visto con perspectiva y observando lo que ahora acontece sólo genera envidia de aquellos años y de aquellos líderes políticos. Los dirigentes de la gestora del PSOE deberían mirarse más en ellos y menos en los tertulianos de la derecha que les jalean.

La gravedad de los hechos radica en dos puntos. El primero es la asunción de funciones de una gestora que dirige el partido como si fuera una Ejecutiva Federal arrogándose además la potestad de disponer a capricho de la fecha de un congreso que debiera ser inmediato. La razón de dilatar la fecha del congreso radica en que la militancia está exaltada y no está en condiciones de votar. Ese tratamiento de la militancia como menores de edad por parte de la gestora es un insulto a la inteligencia de quienes pagamos las cuotas, pasamos días enteros de interventores en mesas electorales, repartimos folletos y hacemos puerta a puerta con vecinos, asistimos y participamos a actos y debates, y cumplimos con nuestras obligaciones como militantes. Tengan claro que quien no respeta a su militancia no tendrá el derecho a representarla.

El segundo punto es que esta gestora está actuando como juez y parte de un conflicto político que tiene a un lado a la militancia libre y de otro a unos dirigentes que se han aliado con poderes económicos y mediáticos para que el PSOE sea dirigido por quienes estos poderes han decidido. Y para alcanzar ese fin están demostrando que son capaces de cualquier artimaña, desde dejar al PSOE sin liderazgo democrático sine die, de pactar con el PP lo que haga falta, o de expulsar a nuestro partido hermano PSC porque es una Federación que no desea verse sometida a este secuestro.

Y en este secuestro no hay equidistancia posible, o se está por la liberación del PSOE o se está por el secuestro. El imperio de la ley como expresión de la voluntad popular no tiene atajos ni excusas. Los Estatutos son claros y los acontecimientos políticos son evidentes. No hay argumento político ni jurídico razonable para sustentar la posición política de la gestora del PSOE. Sólo cabe uno, quieren el poder y están dispuestos a todo para conseguirlo. Y ante eso solo cabe decirles: os estamos esperando con la papeleta cargada de democracia y de utopía: porque para que otro mundo sea posible, otro PSOE es necesario, así que LIBEREN AL PSOE DE ESTE SECUESTRO Y DEVUÉLVANLO A SU MILITANCIA. Y pronto.

