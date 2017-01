Pedro Sánchez sigue marcando el rumbo correcto al PSOE de los golpistas: «Al PP hay que exigirle la dimisión de Fernández Díaz»

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha intervenido este miércoles en la polémica surgida tras la decisión del PP de proponer al exministro Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, llamando a «exigir» la dimisión de éste.

«Al PP hay que exigirle la dimisión de Fernández Díaz. Ni puede ni debe presidir la Comisión de Exteriores quien ha sido reprobado», ha dicho en un comentario en su cuenta de Twitter.

No obstante, Sánchez, que también dejó su escaño de diputado, no se ha pronunciado sobre la decisión del Grupo Parlamentario Socialista de votar en blanco la candidatura de Fernández Díaz y no apoyar un posible candidato alternativo, lo que allanaría el camino del exministro. Claro que luego el grupo socialista cambió de rumbo para no verse sobrepasado por la iniciativa de Unidos Podemos de presentar (ellos sí) un candidato alternativo, pero en un principio su intención seguir con la política de sumisión al PP iniciada en la investidura de Rajoy.

los populares han maniobrado para que la votación, prevista para hoy, se haya aplazado. La posición de los socialistas es clave ya que para que Fernández Díaz sea elegido, se requiere un quórum mínimo de veinte diputados que PP, Ciudadanos y UPN no alcanzan. De momento,

