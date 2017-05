Ayuda a la petición: 40 años cotizando deberían ser suficientes para jubilarse

En España hay gente que tiene que trabajar 50 años para recibir la pensión completa y otros a los que les basta con trabajar 36 años,o bastantes menos. Si te parece injusto, dedícale unos minutos a esta petición y fírmala.

Mi nombre es Mario, tengo 60 años y, como muchos otros de mi generación, tuve que empezar a trabajar a una edad muy temprana. A los 14 ya estaba metido de lleno en el mercado laboral, y tengo amigos que comenzaron a los 12.

No os voy a mentir, los 40 años de trabajo que cargo sobre mis espaldas empiezan a notarse. Cuando uno cumple 60 años, trabajos como el de comercial, que llevo desarrollando durante más de tres décadas, se hacen cada día más duros y uno empieza soñar con ese día en el que podrá retirarse para disfrutar de su tiempo libre con familia y amigos. Pero ese día está cada vez más lejos. Porque la edad de jubilación no hace más que aumentar, al igual que el número mínimo de años cotizados.

He estado buscando información y me resulta muy curioso que la actual legislación sólo establece mínimos, pero no máximos: para poder recibir la pensión íntegra necesitas haber cotizado un número mínimo de años (36 años o más actualmente, 38 años y seis meses a partir de 2027) y tener una edad mínima, 65 años. Es decir, si yo me quiero retirar con mi pensión íntegra, sin ningún tipo de penalización, tendré que hacerlo a los 65 años y habré acumulado 45 años de trabajo, casi medio siglo trabajando.Mientras que habrá otros que podrán retirarse habiendo trabajado “sólo” 36 años, 9 menos que yo. Parece un poco injusto, ¿no?

No me malinterpretéis, no soy ingenuo ni egoísta. El sistema de pensiones que tenemos en España ha costado construirlo y soy consciente de que todos tenemos que sacrificarnos un poco para garantizar su sostenibilidad en el futuro. Pero también creo que buena parte del éxito y la aceptación de este sistema residirá en su justicia y en su capacidad para reconocer el esfuerzo de aquellos que han cotizado más que el resto: no puede ser que haya gente que tenga que trabajar 50 años para poder recibir la pensión completa y que otros puedan recibir esa misma pensión con 15 años menos de antigüedad laboral.

Por eso he iniciado esta petición para que, además de mínimos, el Gobierno incluya máximos en la legislación sobre pensiones. Un máximo de años cotizados (¿40 años?, ¿43 años?, ¿Cuál debería ser ese máximo?) a partir del cual un ciudadano pueda acceder a su pensión completa sin necesidad de llegar a los 65 años de edad. Otra solución podría ser que aquellos ciudadanos que sobrepasaran este máximo de edad pudieran jubilarse de manera anticipada y ser penalizados con una reducción de la pensión únicamente hasta cumplir los 65 años, no durante toda su vida de pensionistas.

Nuestro sistema de pensiones es un gran ejemplo de solidaridad, pero es mejorable, para que también lo sea de justicia. Firma esta petición para que aquellos que más años han trabajado no sean penalizados de por vida en sus pensiones >>