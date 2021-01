Después de un comentario de cabreo hago uno de utilidad. Vale, la cosa se está complicando…. sigo pensando que las medidas que en su día propuse son las acertadas…. sigo pensando que el confinamiento es contraproducente … sigo pensando que las mascarillas al aire libre no tiene sentido …. sigo pensando que habrá casos de gripe que se contabilizan como Cov19 ( se tendrán ambas infecciones pero ahora solo se busca una y sí busca sólo una encuentras sólo una ) ….pero escuchando a verdaderos profesionales (gente que me creo lo que dicen y no, no salen en los telediarios ni fan ruedas de prensa) tengo que aceptar que ya no hay otra salida.

En febrero harán un confinamiento light ( no el brutal del año pasado)…. si al Gobierno más incompetente de la historia le queda algo de sentido común será a partir de los días 3-5 y si el Gobierno está para contar votos será el 15.

Mejoren la alimentación, más verduras frutas, si no pueden suplementos de VitC, tomen el sol (aquí muy difícil) o suplementos de VitD , salgan de casa a hacer alguna actividad física, dejen o reduzcan el fumar y el beber, compren ffp2 (serán obligatorias en sitios cerrados y transportes públicos), tomen precauciones con sus mayores, pidan/exijan que se liberalice la comprar de test de antiguenos y serologicos (o por lo menos que se puedan hacer en farmacias), asuman que todos pueden estar infectados (ustedes mismos) … tengan paciencia con los trabajadores que seguro volverán a dar lo mejor de si en las próximas semanas (sanitarios, policías, personal de supermercados, etc etc) ….vienen curvas, curvas difíciles…la 3 ola es la variante Inglesa… después vendrá la Sudáfrica o Brasileña o Japonesa….

las vacunas pasarán oficialmente de una efectividad del 95 a un 60 por cien…