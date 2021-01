En concreto, nueve regiones le demandaron flexibilizar las horas marcadas por el Estado para imponer el toque de queda.

Los datos del CCAES de ayer llaman a la reflexión: más de 40.000 contagios en 24 horas, suben a 465 las muertes. La presión asistencial crece a un ritmo imparable y las UCI ya padecen una ocupación masiva por los pacientes Covid.

De las nueve, que fueron Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Asturias, la última fue un paso más allá y trasladó que quería fijarlo a las 18.00 para evitar encuentros sociales posteriores.

Sanidad rechaza cambiar el toque de queda porque «ya hay medidas suficientes».Coronavirus España directo: Sanidad notifica 41.576 contagios y 464 muertos en las últimas 24 horas.«La cogobernanza funcionó en la primera ola, derrotó a la segunda y este liderazgo compartido, que está funcionando en España, va a doblegar la tercera». Salvador Illa, ministro de Sanidad, habló ayer con contundencia tras la celebración del Consejo Interterritorial en Sevilla y asestó un revés verbal a todas las autonomías que pedían un margen mayor de actuación, que supere el marco fijado por el estado de alarma hasta el 9 de mayo.Para Illa, que pidió paciencia a la opinión pública porque las medidas que se van adoptando –ayer mismo lo hizo La Rioja, endureciendo sus restricciones, o Cataluña, que las prorrogó una semana– no dan resultado en pocos días.«El arsenal de medidas que ya tienen a su disposición son suficientes», trasladó Illa a los consejeros del ramo. «No se trata de añadir medidas de golpe sino de aplicar las que hay», zanjó.Desde el pasado sábado, el Gobierno venía dudando sobre qué hacer: si plegarse a la petición, mayoritaria, de las autonomías y avenirse a tocar el actual decreto del estado de alarma o mantenerse en que éste les dota de «herramientas suficientes» para poner freno a la tercera ola.La escalada de contagios afianza su claro ascenso, pulverizando registros diariamente, pero el Ministerio de Sanidad y su titular siguen confiando en que las medidas a disposición de las comunidades van a dar frutos. Así que queda aguardar. Esa es la teoría.Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), predijo la semana pasada que ésta podría observarse ya una estabilización de la tercera curva ascendente, pero eso sigue sin ocurrir.El ministro Illa lamentó el aumento de casos, que supondrían a su juicio«que podemos estar ya ante el pico de casos», para luego matizar: «Son días complicados y podrían durar hasta finales de semana, o incluso, finales de mes», aclaró sobre las previsiones más optimistas de Simón.«Las medidas adoptadas, como ha contado la consejera de La Rioja, son muy severas. La estrategia nacional aprobada funciona», reiteró Illa.En la celebración del Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que viajó hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, el ministro fue, según fuentes asistentes, más tajante que en otras ocasiones.«Vino a decir a cada autonomía que se apañe con las herramientas que ya tenemos», critican esas fuentes.Desde el Gobierno consideran que no es «útil» flexibilizar el toque de queda, y poder adelantarlo a las 20.00 horas o, incluso, las 18.00 horas, como pidieron el gallego Alberto Núñez Feijóo y el vasco Iñigo Urkullu en las horas previas al Consejo.Durante la reunión, nueve autonomías pidieron revisarlo. Lo curioso es que pese al ruido mediático de días precedentes, debatir el toque de queda fue una demanda «sacada a colación por las propias autonomías», porque según otras fuentes, «ni siquiera estaba dentro del orden del día, por mucho que se había hablado».La Comunidad de Madrid demandó que el marco normativo les dé margen de maniobra:«Si no gobierna, que se deje gobernar», dicen fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.En sintonía con Madrid se manifestó Cataluña, cuya consejera Alba Vergés reclamó que se dote a las regiones de más mecanismos de actuación.En la rueda de prensa posterior, no obstante, el ministro contrapuso la opinión de «algunas autonomías» que habían objetado adelantar el toque de queda porque «supondría la concentración de actividades en determinadas horas», recalcó.En el turno de Murcia solo se trasladó la petición del toque de queda, pero el consejero no pudo intervenir porque estaba presentando su dimisión tras haberse vacunado saltándose el protocolo.Por último, Illa desarmó las expectativas de quienes demandaron «confinamientos a la carta» de los municipios con incidencia elevada, que fueron dos regiones del PP, Galicia y Andalucía.El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, anfitrión de los ministros de Sanidad y Política Territorial, aprovechó el acto de recepción para pedir más vacunas porque Andalucía, dijo, tiene capacidad de administrar dosis a buen ritmo.

