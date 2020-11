ASTURIAS SE ENFRENTA A UNA “AMENAZA DE COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO” SI EL GOBIERNO FUNERARIO DE SÁNCHEZ NO APLICA EL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO COMO LE HAN PEDIDO REPETIDAMENTE LAS AUTORIDADES DEL PRINCIPADO

Violencias Como era de esperar, tras el acuerdo del PSOE con Bildu salieron los «históricos» y los «barones» a objetar. Unos tienen la función de aparentar que dentro del PSOE existe algo parecido a una voz crítica; otros hacen ver que existe un digno legado que proteger. Es siempre lo mismo, es insoportable. Lo curioso estos días es ver el cambio en Podemos y PSOE. Se […] (abc)

Gente muy, pero que muy, de fiar «Todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio para los socialistas en ninguna de sus formas. Esto es un asunto que está claro, siempre ha estado claro, y por lo tanto no tenemos que volver a decirlo. El PSOE no cuenta nunca con Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos como es lógico, somo […] (abc)

La fabricación de una coartada En la despedida de Albert Rivera, el día después de las últimas elecciones generales, quien más quien menos lucía ojos vidriosos. La prensa observaba a los dirigentes nacionales y calibraba su grado de contención emocional. Un mayor conocimiento interno permitía distinguir varios tipos de expansión. Estaban la pena y la consternación por el final prematuro d […] (abc)

Otro PSOE fue posible Mi mujer me manda un vídeo por guasap. Es (lamentablemente) gracioso. A un chaval de «la generación mejor preparada de la historia», que diría Zapatero, le piden que cite a algún escritor de la Generación del 27. El muchacho responde perplejo: «Estamos en 2021. ¡El 27 todavía no ha llegado!». En el país de la doctrinaria Memoria Democrática lo que impera es […] (abc)

Tumbar el régimen Ha causado gran consternación en el constitucionalismo chorlito que los batasunos hayan allanado la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Pero lo cierto es que esta integración de los batasunos en la «dirección del Estado» debería enorgullecer a cualquier constitucionalista que se precie. En la antigua Roma existía un crimen contra la patria, llamad […] (abc)

Tiempo de castañas Hay un poema de Unamuno que alude a la paz interior que le provocan las brasas de un castaño en una tarde de otoño. «Al amor de la lumbre, cuya llama como una cresta de la mar ondea, se oye fuera la lluvia que gotea sobre los chopos», reza. El castaño, un árbol de arraigo en la cuenca mediterránea y la vertiente atlántica de la Península, fue introducido en […] (abc)

El argumento No somos un país de locos (¡bendito Felipe Alfau!); somos un país de corruptos que se hacen los locos, y no hay peor loco que el que no quiere razonar. Por eso el éxito del argumento que anda en todas las bocas: -Mejor está la Eta en las instituciones que matando. Llevado el argumento al campo de los salteadores, mejor estaría Jaime Giménez «El Solitario» de […] (abc)

Cuestión de principios Gillermo Fernández Vara, Javier Lambán y Emiliano García-Page son dirigentes socialistas sensatos y serios. Sus políticas podrán gustar más o menos, pero a la luz de los acontecimientos se puede afirmar sin riesgo que a España le iría mejor con cualquiera de ellos al frente del Gobierno. Representan, junto a Susana Díaz, los últimos restos del tardofelipismo […] (abc)

¿Queda alguien con conciencia en el PSOE? He dudado mucho entre los términos conciencia y vergüenza, aunque me he decantado finalmente por el que apela a los valores porque si de pudor andan escasos en las filas del puño y la rosa, la ética resplandece por su ausencia. Vergüenza ante la última vileza cometida por Pedro Sánchez sienten destacados socialistas, como los presidentes de Extremadura y Cas […] (abc)

La ley de educación, una broma de mal gusto Erradicar el castellano de las aulas, asestar un golpe definitivo a la educación especial, penalizar la escuela concertada o premiar a los alumnos suspendidos igual que a los aprobados no era suficiente. La ley Celaá tenía que ir más allá contra la libertad, y por eso en el trámite definitivo de enmiendas ha incluido la obligatoriedad de aprender «Cultura de […] (abc)

Los datos avalan la gestión de Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, levantó ayer las restricciones de movilidad sobre diez de las 45 áreas sanitarias de la autonomía que hace semanas se cerraron para no multiplicar los contagios por coronavirus. Este dato, objetivamente favorable y demostrativo de que su gestión está dando frutos, complementa otras cifras esperanzad […] (abc)

El español, patrimonio común Como Doña Rosa está harta de decirlo, según la memorable primera línea de «La Colmena», no perdamos la perspectiva. Cuando se trata del español -así se conoce fuera de España el castellano- esa acertada recomendación obliga a tener muy presente un hecho inequívoco: es el producto más internacional de España y de todos los países que lo tienen como lengua pro […] (abc)

Sánchez debería tomar buena nota El análisis que el Fondo Monetario hace la economía española y sus recetas para superar la crisis que la pandemia ha traído consigo deberían hacer reflexionar al Gobierno, que todavía está a tiempo de enmendar los Presupuestos para incluir algunas de las recetas propuestas por el organismo internacional, o al menos aplazar la entrada en vigor de otras que el […] (abc)

Existe una vía diferente de progreso La reflexión nace del terrible momento que estamos viviendo. En los últimos 70 años los progresos económicos, culturales y científicos han sido sorprendentes, haciendo pensar al ser humano el poder alcanzar cualquier objetivo. La verdad es que hemos alcanzado lo que parecía imposible. Hemos llegado a la luna, estamos preparando aterrizajes humanos en Marte y […] (abc)

Residencias públicas, una situación insostenible Más de 27.000 ancianos muertos es la cifra escalofriante que hasta el momento nos ha dejado la pandemia en nuestro país. Una cifra que refleja la virulencia de la Covid-19 en este colectivo dada su vulnerabilidad, la ausencia de test en la fase más crítica de la pandemia y la imposibilidad de derivar a hospitales a los ancianos que enfermaban en centros resi […] (abc)

Los micrófonos Cualquiera con memoria para las idioteces se acordará de la canción «Los micrófonos» de Tata Golosa, cantante italiana de buen ver que triunfó en el verano de 2007 con una letra sin sentido, incoherente, machacona y pegadiza. «Un, dos. Los micrófonos. Olé. Los micrófonos. Proba, proba. Los micrófonos. Sin amor. Los micrófonos. Cuatro, cinco. Los micrófonos. […] (abc)

¿Y el apocalipsis de Madrid? Recordarán el famoso «brote de A Mariña». El 12 de julio se celebraron las elecciones gallegas, en las que al final barrió Feijóo por cuarta vez. Para intentar desacreditarlo, durante los días previos a los comicios no había telediario de las cadenas «progresistas», que son casi todas, que no abriese con el temible «brote de A Mariña» (aunque por entonces lo […] (abc)