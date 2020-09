Comentario: BALANCE GOBIERNO SOCIOCOMUNISTA VS FRANCO

Cuando quieran, hacemos un balance de los 40 años de Franco, lo que hizo : crear la ss , las vacaciones pagadas, las pagas extras, las pensiones, las pensiones de viudedad, los pisos de protección oficial,las carreteras nacionales, el ferrocarril (el ave evidentemente no) la mayoría de los hospitales grandes en toda España, la mayoria de institutos y colegios en toda España, las únicas centrales nucleares que existen (y dan luz a toda España a día de hoy), los famosos pantanos (no tendriamos agua a dia de hoy), la mayoría de centrales termicas ,los principales aeropuertos, los principales puertos, el inicio de la industria española, y un largo etc que me da pereza.

Ahora díganme vdes los de la siniestra, los sociolistos, los comunistas podemitas………..¿Qué se hizo en estos 40 años de democracia ? Pónganme un listado………¿a que no hay ?