Por qué no hay test y a quién no le interesa que haya. Por José Crespo. La Paseata

«Por qué no hay test y a quién no le interesa que haya. Vivimos en una mentira diaria, nos habla el doctor Simón de tendencias, parece que habla de la moda de primavera»

Por qué no hay test y a quién no le interesa que haya. Vivimos en una mentira diaria, nos habla el doctor Simón de tendencias, parece que habla de la moda de primavera, del pico de la curva, ahora de la meseta de la curva, pero en el tema de los datos y la contabilidad de los mismos cada CCAA va por su cuenta.

¿Cuántos casos reales hay? ¿Cuántos test diarios se hacen? ¿Qué tipo de test se hacen y qué acopio y previsión de los mismos tenemos? Si vemos que el número de fallecidos se duplica y en casos se cuadruplica en todo el país y no se hace autopsia, estos fallecidos no se cuentan como coronavirus.

Me enseñaba un señor el curriculum del «chico de la curva» y me dice que es el más preparado para la gestión de esta crisis. Hemos oído a políticos de pacotilla como Irene Montero escudarse, o mejor dicho mentir, diciendo que ante el 8-M hizo lo que aconsejaron los expertos, todos pasan de los informes sanitarios de finales de 2019, las advertencias de la OMS y de la UE, antes de la fecha maldita pero resulta que todo esto es «porque el gobierno anterior nos dejó una casa con los cristales rotos», se puede ser indecente y miserable pero esto pasa todos los limites.

«No oigo que nuestras fábricas se estén adaptando para sacar respiradores de debajo de las piedras, sí oigo que se compran fuera y además nos los roba Turquía»

No oigo que nuestras fábricas se estén adaptando para sacar respiradores de debajo de las piedras, sí oigo que se compran fuera y además nos los roba Turquía, que Francia compra mascarillas a millones mientras que aquí cada CCAA va por su lado y los socios de gobierno solo están en las nacionalizaciones y expropiaciones, cargándose pequeñas empresas que estaban fabricando alcohol.

Estoy en la puerta de Mercadona con una máscara hecha con un pañuelo, como paciente cardíaco vengo a esta hora, las ocho y media, para ser el primero y no encontrarme con nadie o con el menor número de personas, no hay ni mascarillas, ni alcohol, ni guantes desechables de látex en las estanterías.

Y mientras, ¿a qué se dedican en el Congreso?… pues los enemigos de España, a los que les pagamos el sueldo se dedican, ¡con fecha 31 de marzo!, a elevar una propuesta de modificación «del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España» propuesta «presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu».

Esta es la hez que debe ser barrida para empezar a levantar cabeza en esta crisis moral y sanitaria. A ver qué cuenta el mentiroso de «la curva» hoy. Lo que tengo claro es que al menos no podrá alegar ignorancia ante el tribunal que le juzgue cuando acabe este infierno si el infierno no acaba con él, cosa que no le deseo, o si no acabamos antes en la dictadura que sueñan los socios de gobierno.

