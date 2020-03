NO FALLA – GOBIERNO DE ROJOS, HAMBRE, PESTE Y PIOJOS – El viral con las chapuzas de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus: “Con tu inacción has sentenciado nuestro futuro”

Innumerables mensajes, memes, cadenas y todo tipo de contenido circulan por las redes para paliar el hastío de estos días de confinamiento por el coronavirus. Uno de los mensajes que se ha convertido en viral por su amplia difusión es una carta explicando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que es el heroísmo con una ácida crítica a los pasos dados o, mejor dicho, a los pasos que no ha dado el presidente para paliar el efecto de la pandemia. «Con tu inacción has sentenciado nuestro futuro», concluye el autor de la misiva.

Comienza el texto con una frase del jefe del Ejecutivo: “El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa», apunta Sánchez, que añade: «Va a ser muy duro y difícil pero vamos a parar el virus, eso es seguro». El autor del texto comienza entonces a explicar al presidente del Gobierno socialcomunista lo que es el heroísmo y, de paso, atiza al socialista por la pésima gestión de la crisis.

«A ver, te lo voy a explicar Pedro (te tuteo porque solo mereces el mayor de mis desprecios):

– El heroísmo consiste en no mentir a los españoles.

– El heroísmo consiste en haber cerrado el tráfico aéreo con Italia cuando se pudo y poner en cuarentena a la gente que venía de China, en lugar de llamarnos racistas por no entrar en el chino de la esquina.

– El heroísmo es tomar el mando único de España, sin tener que pedir permiso a nadie.

– El heroísmo es cancelar las manifestaciones del 8M por toda España, aunque así se quedasen sin altavoces los sectarios/as.

– El heroísmo no es mantener como imagen y portavoz de la sanidad española a un individuo que no duda en hacerse corresponsable de que si su hija quería ir al 8M no sería él quien se lo impidiese.

– El heroísmo es no decir a los medios de comunicación que se mofen de los agoreros que decían que esto era muy serio y nada que ver con una gripe, sin que dudases en enviar a tertulianos y supuestos técnicos a los medios de manipulación amigos, a mentir a la cara a los telespectadores.

– El heroísmo es tomar decisiones por delante de los problemas, no cuando te dicen los expertos que ya están los hospitales llenos de críticos y sin equipos de respiración asistida.

– El heroísmo no es anunciar que al día siguiente vas a declarar el estado de alarma, produciendo el efecto huída que vimos en Milán y que tú conocías de sobra por como sucedió allí.

– El heroísmo no es haber desaprovechado una ventana de oportunidad que nos había dado Italia y que tú despreciaste hace semanas.

– El heroísmo no es encerrar un país en casa un fin de semana y decir que con eso ya todo pasará, y además que los españoles se lo crean, cuando sólo les has estado mintiendo desde hace más de un mes (primer positivo en España el 29 de enero).

– El heroísmo no es enviar a los mismos tertulianos y técnicos de antes a que nos cuenten ahora lo contrario que hace 7 días, haciendo corresponsables a los ciudadanos de su futuro, como si ellos fuesen los responsables de tus propias irresponsabilidades e inmundicias morales».

Después de esta enumeración crítica de todos los errores cometidos por el presidente socialista, el autor de la misiva continúa con ataques directos al jefe del Ejecutivo:

«Pedro, tú eres un miserable y ayer tenías lágrimas en los ojos, pero porque eres un falso y un consumado actor. Sabes lo que has hecho y además sabes que vas a pagar por ello.

¿Sabes por qué te puedo decir todo esto y acusarte sin miedo a parecer un ventajista que habla a toro pasado? Pues porque sólo soy un modesto ciudadano que lee y ve lo mismo que el resto que lo quiere hacer, y además gratuitamente.

No dispongo ni de tus medios, ni de tus asesores, ni mucho menos de tu CNI. Nada de eso, pero llevo desde hace un mes viendo lo que nos venía encima. ¿Acaso es que soy más listo que tú?

No, todo lo contrario, tú eres hasta Doctor, o eso dicen, pero a mí solo me mueve la verdad y el bienestar de los míos. Pero por muchos errores que yo cometiese, nunca haría lo que nos has hecho tú.

Has sentenciado nuestro futuro con tu inacción. Y anda que no criticaste a los demás por cosas menos graves. Ay pájaro! Y como te dije antes, sabes que lo vas a pagar».

