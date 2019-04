Elecciones: Malena Contestí, de Vox, dice que el franquismo ya no existe, “hablar del franquismo es perder el tiempo” / “Se tiene que invertir en medidas policiales y en penas más duras, como la prisión permanente revisable para violadores reincidentes, y luego nos llaman fascistas por querer dejar a estos energúmenos en prisión de por vida”

La fulgurante irrupción de Vox en el panorama político español deja a su candidata al Congreso por Baleares, Malena Contestí (Palma, 1985) a las puertas de la Cámara Baja. Ella está convencida de que lograrán el diputado.

¿Su modelo es Trump?

—No nos gustan las comparaciones ni las etiquetas, pero nos parecemos en que decimos las cosas sin complejos.

Comenzar la campaña en sa Feixina es toda una declaración de principios. ¿Es una reivindicación del franquismo?

—No, es una reivindicación de la concordia porque ahora representa a los dos bandos.

Ese monumento se identifica con el franquismo.

—En absoluto. Legalmente, desde el año 2010, y con el PSOE, que ahora se desdice, representa por ley a todos los españoles que sufrieron en la guerra civil. Decir que es franquista es absurdo y como nosotros vamos contra los absurdos empezamos la campaña allí.

¿Qué opinan del franquismo?

—Que ya no existe. Hablar del franquismo es perder el tiempo.

Proponen derogar la Ley de Memoria Histórica. ¿También la de Fosas?

—Mientras la Ley de Fosas no se use para dividir, como hace la Ley de Memoria Histórica, no tendremos ningún problema. En algunos lugares, sin embargo, se ha usado este asunto para el enfrentamiento y el populismo de la izquierda. Cuando las fosas corresponden al bando nacional, no salen en prensa. No queremos que se use a los muertos con fines partidistas.

Proponen suspender la autonomía en Cataluña. ¿Y en Baleares?

—Por el momento, no. Si quisieran hacer un referéndum ilegal, por supuesto que lo pediríamos.

Algunos partidos, como Més, ya lo han propuesto. ¿Hay que ilegalizarlos?

—Todos los que sean manifiestamente independentistas, rupturistas y que vayan contra la Constitución y el estado de derecho deberían ser ilegalizados, se llamen como se llamen.

Algunos pueden proponer que se ilegalice a Vox.

—¿Por qué? Es un partido constitucionalista y todo lo que proponemos está bajo el cumplimiento estricto de la legalidad.

Ustedes tienen propuestas inconstitucionales, como la supresión de las autonomías.

—Pero para llegar a ello defendemos una medida legal de devolución progresiva de competencias. No queremos suprimir de golpe las comunidades autónomas porque eso imposible en estos momentos y además debe hacerse por vías legales.

El PP les ha copiado en parte ese discurso. ¿Ya les han ganado?

—Uno de los motivos por los que existimos es porque en los últimos años el PP ha estado acomplejado e inactivo y muchos de los problemas que tenemos ahora son por esa inactividad. Los votantes se han dado cuenta de que el PP ya no les sirve y en ese aspecto le diría que sí.

Su programa incluye un plan para reconocer las gestas y hazañas del país. ¿Hay que incluir la conquista de Mallorca?

—Hay que dar a conocer muchas gestas, pero lo de Baleares debería empezar a explicarse mejor. Se dice que la conquista fue de catalanes, lo cual es un absurdo.

Piden derogar la ley de violencia de género en pleno aumento de los asesinatos.

—Esta ley no funciona y no ha acabado con los feminicidios. No es efectivo y lo que Vox quiere es que haya una ley que proteja a las víctimas, sean mujeres o sean hombres. Se tiene que invertir en medidas policiales y en penas más duras, como la prisión permanente revisable para violadores reincidentes, y luego nos llaman fascistas por querer dejar a estos energúmenos en prisión de por vida.

Diferencian entonces, entre defender a más mujeres y defender más a las mujeres.

—El sistema no funciona y la mujer debe estar más defendida de lo que está hoy. Si hay que proteger más veces a las mujeres, que es lo que probablemente pasará, lo haremos.

¿Cómo se financian ustedes?, ¿pueden decir quién les financia?

—Con personas que hacen pequeñas donaciones y los propios afiliados. No podemos revelar la identidad de nuestros donantes por la ley de protección de datos.

