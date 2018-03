PUIGDEMONT A PRISIÓN: «Está donde tiene que estar y con Alemania no hay tonterías que valgan», valoró un miembro del gobierno español a La Razón /Moncloa confía en que ahora se desbloquee la Generalitat / No hay dudas sobre la entrega: «Alemania no es Bélgica»

JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE 20MINUTOS "No estamos en un momento normal". Esta frase —que ha pronunciado el president del Parlament, Roger Torrent, para explicar que anulaba la votación de investidura pero que mantenía el pleno— es casi la única de sus afirmaciones que comparte todo el arco parlamentario catalán. Efectivamente, Cataluña no está en […]

IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS Una amiga librera me contaba el otro día con razonable orgullo su decisión de no retirar de las estanterías Fariña, el libro sobre el narcotráfico gallego que un juez ha contribuido a difundir ordenando su secuestro. Fue una buena decisión del gremio de libreros de Madrid, aunque en las redes no falt […]

